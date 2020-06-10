DSE歷史科｜ 考評局6月下旬將交報告　料檢視審題委員會聘任機制

今屆中學文憑試歷史科一條中日關係試題因惹起政府爭議而被取消，教育局早前牽頭成立專責小組檢視擬題及審題機制。教育局局局長楊潤雄今（10日）回覆多位立法會議員書面質詢時表示，已要求考評局在六月下旬提交內部調查報告予小組審核和跟進，小組會視乎考評局的初步調查結果，盡快完成審核並提出改善建議。考評局又透露，應教育局要求，將檢討聘任「審題委員會」成員的機制。

教育局局局長楊潤雄今（10日）回覆多位立法會議員書面質詢時表示，已要求考評局在六月下旬提交內部調查報告予小組審核和跟進。（資料圖片）

要求考評局六月下旬交調查報告

民建聯立法會議員鄭泳舜、周浩鼎葛珮以書面質詢教育局有關今屆文憑試歷史科試題的檢討問題，教育局局局長楊潤雄回覆指，教育局與教育界人士和考評局代表將成立一個專責小組進行檢視，亦轉述考評局指，已應局方要求調查事件及檢視整體試卷擬題機制，包括聘任「審題委員會」成員的機制。

另外，局方亦要求考評局檢視今次歷史科考卷的擬題至審批試題的過程中，有否嚴謹按機制進行，亦會檢討現行機制，以充分體現教育局在文憑試的監管角色。楊指，已要求考評局於六月下旬提交內部調查報告予小組審核和跟進，小組會視乎考評局的初步調查結果，盡快完成審核並提出改善建議。而考評局指，正積極考慮公布涉事試題的評卷參考要求。

考評局早前回覆《香港01》查詢，剛展開內部檢討，至於教育局成立的工作小組成員名單，則僅稱向教育局查詢。

今屆中學文憑試歷史科一條中日關係試題因惹起政府爭議而被取消。（資料圖片）

考評局：不評論評核發展部經理楊穎宇情況

考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇早前被揭於私人社交平台Facebook發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」帖文，引起建制團體及內地官媒追擊，被問到會否就上述事件調查及懲處機制，考評局指，基於程序公義，現階段不會作進一步評論，但重申，員工在履行職務時均受該局各項相關的規則等約束，亦設有機制跟進員工的紀律問題，會按照有關的事實，以及內部相關的員工行為守則及規定，公平、公正地跟進事件。如發現有員工在履行職務時有疏漏或表現有違操守、誠信、專業水平等，會按照事情的嚴重性、員工應負的責任作出懲處。

教育局上月曾發聲明承認，近兩年「一再要求」 提名員工加入科目委員會，亦提名參與審題委員會。楊潤雄表示，獲得考評局邀請參與「審題委員會」的人數有所提升，惟並非所有今年文憑試24個甲類科目都有來自教育局人員推薦而獲邀加入，重申考評局有最終決定權。另外，楊又指，自2017至2019年文憑試，教育局及考評局並沒收到涉及歷史科考題內容投訴。