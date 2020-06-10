新冠肺炎｜駿洋邨準居民已全數獲發特惠津貼　停用後需消毒數天

新型冠狀病毒疫情至今已接近半年，港府放將近入伙的火炭駿洋邨作為檢疫中心。今日立法會會議，有議員問到最新安排、對原定的準入伙居民的賠償進展及清潔程序等問題。 食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆指，現時有逾7，200人曾入住檢疫中心，當中超過八成來自駿洋邨，當中為準居民因延遲入伙引致不便發放的六千元特惠津貼金，支票已全部寄出予受影響的準租戶。她又指，待駿洋邨完成檢疫中心用途後，政府相關部門會馬上按照感染控制的指引，為駿洋邨在數天內進行徹底消毒。

食物及衞生局局長陳肇始以書覆指，現時有逾7200人曾入住檢疫中心，當中超過八成來自駿洋邨。（陳肇始facebook圖片）

陳肇始於書面回覆指，過去一個多月疫情稍為緩和，但現時每天平均仍需繼續用上在駿洋邨約200單位。港府正加建檢疫設施，預計於竹篙灣的政府土地及另一幅預留作日後旅遊發展之用地加建的檢疫單位可於7至9月分階段落成，提供額外約1 500個單位。陳肇始指，本港疫情保持穩定，本地又沒有出現來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，讓準租戶可以盡快入伙。

她又提到，所有受檢疫人士的垃圾都會當作醫療廢物，由持牌醫療廢物收集者收集和處理，現時有待駿洋邨完成檢疫中心用途後，政府相關部門會馬上按照感染控制的指引，為駿洋邨在數天內進行徹底消毒。

竹篙灣的政府土地及另一幅預留作日後旅遊發展之用地加建的檢疫單位可於下個月7至 9月分階段落成。（資料圖片/蔡正邦攝）

此外，駿洋邨準居民除了得到6,000元特惠津貼金外，房委會遂於早前向準居民發信提出特別安排，有關人士可選擇保留已預配的單位直至入伙，期間申請人如有需要可申請入住新界屯門區寶田中轉房屋或取消是次的編配，並在其公屋選區的其他屋邨重新編配另一合適的單位。

駿洋邨至今逾7200人曾入住，其中142人在入住期間出現病徵並其後證實為確診個案，政府認為檢疫中心發揮作用,有效避免社區爆發。