露宿者5年增近六成　去年度達1,423人　近八成於九龍區

新冠肺炎疫情影響下，香港經濟轉差，有立法會議員關注，露宿者在疫情下的待遇。根據勞工及福利局數據，全港露宿者人數過去5年有上升趨勢，2019/20年度至1,423人，5個年度增近六成；不過由社會福利署資助，或非政府機構以自負盈虧方式經營的宿位，同期只增約1.9%。另外，九龍區的露宿者佔全港大多數，在2019/20年度，1,106名來至九龍，佔總數約77.7%。

羅致光稱，社署會密切留意宿位需求，並定期規劃服務。（資料圖片）

立法會議員陳凱欣提書面質詢，了解露宿者情況，稱露宿者在疫情下的支援不增反減。勞工及福利局局長羅致光以書面回應稱，社署一直透過資助非政府機構，包括救世軍、聖雅各福群會及基督教關懷無家者協會，營辦共三隊露宿者綜合服務隊及相關的服務單位，向有需要的露宿者提供服務。

根據勞福局數據，過去5個財政年度，露宿者人數有上升趨勢，由2015/16年度的896人，逐年遞增至2019/20年度的1,423人，上升527人，5年間增約58.8%。另外，九龍區的露宿者佔全港的大多數，在2019/20年度，1,106名來至九龍，佔總數約77.7%。

至於由社署資助，或非政府機構以自負盈虧方式經營的宿位，根據勞福局數字，2019/20年度為635個，5個年度僅增約1.9%；如果按年度比較，更較2018/19年度少1個宿位，亦較「高位」減少5個宿位。羅致光稱，社署會密切留意宿位需求，並定期規劃服務。

羅致光又稱，露宿者綜合服務隊於疫情期間，仍有外展探訪，以識別露宿者的福利需要，以及提供所需服務。他續稱，為協助加強防疫措施，社署已先後三次向受資助的非政府機構服務單位，及以自負盈虧模式為露宿者提供住宿服務的非政府機構，提供特別津貼，以購置個人防護裝備及消毒用品。