修例風波一周年｜警拘千六未成年人　少年9度被捕　小六生遭拘4次

反修例風波踏入一周年，警方在過去一年拘捕接近9,000人。據悉，當中近4%約350人被捕兩次或以上，其中一名17歲學生先後9次被捕，另有12歲小六學生4次被捕。 據警方數字，近9,000名被捕人中，有3,666人、即四成為學生；18歲以下人士有1,609人，佔整體17%，紀最輕只有11歲。被捕人當中，警方已控告1,808人，當中612人被控暴動罪，經法庭審訊後，有101人因不同罪名被定罪，35人獲撤控及3人無罪釋放，另有5,665人仍然在調查中。

反修例風波於去年6月9日爆發，警方至今共拘捕8986人。（資料圖片／張浩維攝）

被捕者介乎11至84歲

根據警方提供數字，去年6月9日至今年5月31日期間，涉及反修例被捕人數達8,986人，分別為6,645名男子及2,341名女子，年齡介乎11至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

↓↓去年6.12警民衝突↓↓

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6人被捕4次 30人被捕3次​

據了解，有約350人多於一次被捕，其中一名17歲男子去年11月至今年5月期間共9次被捕，當中涉及非法集結、藏有工具作非法用途及阻街等，最近一次於上月27日示威被捕。據悉，該男子曾報稱多個身份，包括是職業訓練局、HKU SPACE及IVE學生，亦曾報稱無業。

其餘被捕人士中有6人被捕四次，年齡界乎12至57歲，當中12歲小六男生曾在旺角參與示威，坐在電單車後座用大聲公叫叫囂，以涉嫌公眾地方行為不檢被捕；另有30人被捕三次，逾310人被捕兩次。

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1808人​被檢控 3人無罪釋放、15人警誡後獲釋

被捕人身份方面，有四成即3,666人為學生，當中1,970人就讀大專或以上，逾1,600人為中學生，8人讀小學，另有80人拒透露就讀學校。被捕人中有1,609人為未成年人士，分別有1,166名男子及443名女子，當中635人不足16歲。

檢控數字方面，截至上月底，警方共檢控1,808人，有612人被控告暴動罪；被控人數當中，有692人為學生，18歲以下人士有280人，當中有98人是16歲以下。 警方指出，審訊後有166人須承擔法律後果，包括101人被定罪、64人須簽保守行為及1人被判照顧或保護令，另有35人獲撤銷控罪、3人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。

警方指出，現時仍有5,665名包括保釋候查或拒絕續保後獲釋放人士受查，另有15人在警方警誡後釋放，有1,498人無條件釋放。