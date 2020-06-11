新冠肺炎｜梁卓偉料入秋或迎第二波爆發　放寬關口同時須加緊追蹤

新型冠狀病毒肺炎疫情仍持續在全球蔓延，本港近日疫情看似略趨穩定，但政府抗疫專家、香港大學醫學院院長梁卓偉今日（11日）警告，由於秋冬向來較易傳播呼吸道疾病，中秋後或會迎來第二波疫情爆發，市民不應奢望未來幾個月會錄得零確診個案。 港版健康碼料即將公布，可容許合資格的人士在粵港澳三地過境後免卻強制檢疫，梁卓偉認為此類「Travel bubble」（旅遊泡泡）無問題，惟大前提是檢測及追蹤工作要做到「滴水不漏」，因一旦有人確診便需跨境追蹤，牽涉多個不同部門，放寬管制的同時需收緊其他公共衞生措施，「先可以安到我哋嘅心」。

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片／李澤彤攝）

本港的新型肺炎疫情近日趨穩定，今日連續第三日零確診，亦是連續一周無新增本地感染個案。港大醫學院院長梁卓偉向傳媒表示，由於秋冬季節往往較易傳播呼吸道疾病，預計中秋之後會屬另一個危險期，或迎來第二波疫情。

他形容新冠肺炎屬「完美風暴、百年難得一遇」，又引述1918年西班牙流感大流行時，第二波疫情爆發時的死亡人數遠高於第一波，籲大眾勿掉以輕心。他提醒，市民不應奢望未來數個月可以持續零確診，應繼續戴口罩、做好手衛生等措施。

建議為患者做病毒基因排序 查找個案之間的關連

過去一個月內，本港先後出現兩宗本地感染的群組個案，分別在梨木樹邨及瀝源邨，至今仍未查出感染源頭。梁卓偉認為，本地個案意味社區有隱形傳播鏈，建議應為全港逾1,100個確診者進行病毒基因排序，以找出不同個案之間的關連，了解本港有幾多個群組、涉及多少個不同的病毒株、輸入個案源自哪些地方等訊息，盡快找出超級傳播鏈，而非只做「下游」的密切接觸者追蹤工作。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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倘有過境客確診需跨境追蹤 梁卓偉：大前提是檢測追蹤要滴水不漏

港府早前公布，正研究推出港版的健康碼，有粵港澳跨境需要的人士可自費做病毒檢測，結果呈陰性的話可利用健康碼及相關證明往來三地，入境後可獲豁免強制檢疫14日。

梁卓偉認為，這類「旅遊泡泡」無問題，惟大原則是需做好檢測及追蹤的工作，因一旦有跨境人士確診，相關部門便需進行跨境追蹤工作。他指若要放寬邊防措施，其他公共衛生措施如檢疫、隔離措施等就要「扭返緊啲」，病毒檢測量應每日提升至一萬個，亦需為患者做病毒基因序列完善追蹤工作，「先可以安到我哋嘅心」。