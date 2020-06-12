居屋2019｜銷售期長達半年　逾4800伙五九折居屋終售罄

新居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，於去年12月9日起開始揀樓。 經過長達半年的銷售期，尚文苑及旭禾苑餘下的43伙細單位，已悉數於今日（12日）全部售出，意味逾4,800伙的五九折居屋終於售罄。

歷時半年，逾4,000伙新居屋終於在今日全數售罄。（資料圖片／張浩維攝）

餘下兩屋苑亦售完 全部細單位

單身人士自6月3日起開始揀樓，當時較搶手的何文田冠德苑、長沙灣凱德苑早已售完，剩下將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共約500伙，後來雍明苑、錦暉苑亦陸續售罄。

直至今日(12日)，僅餘的43伙尚文苑及旭禾苑亦售完，單位全部實用面積全部不足300平方呎，而旭禾苑為1至6層的低層單位。

單身申請者揀樓踏入第七日（本周三），售予白表單身中籤者的單位已在當日被全部選購，之後房委會只邀請綠表單身人士揀樓。

房委會表示，今日共邀請260名綠表單身人士揀樓，共有72人出席，43個單位獲選購，即今期居屋單位已全數售罄。

尚文苑（圖示）及旭禾苑的單位銷情最慢。（資料圖片/梁鵬威攝）

火炭旭禾苑部份單位設有露台，亦有「三尖八角」的儲物室。（資料圖片）

+ 14 + 13 + 12

長達半年 因疫情兩度暫停

連同33個重售單位，今期居屋有4,904個單位，是復售居屋以來單位數目最多的一次。今期居屋揀樓歷時約半年，曾因疫情兩度暫停揀樓，暫停時間合共長達約兩個月。

參考再上一期居屋，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，當時推售4,431伙單位，整個揀樓程序在約兩個半月完成。