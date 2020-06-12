居屋2020｜下期涉7000伙　鑽石山啟翔苑最矚目　馬鞍山錦駿苑望海

即將落成的新居屋，預料有火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，有機會在今年推售，合共約有7,000伙，當中鑽石山啟翔苑最為矚目，地理位置方便，有約900個單位應市。 上一期逾4,000伙的居屋，終於在半年後悉數售罄。特首林鄭月娥在《施政報告》已宣布，將會在今年推售1.2萬伙居屋和「綠置居」單位。錯失上次「居屋大抽獎」的人士，料未來仍有不少機會。

粉嶺皇后山山麗苑是「大戶」，共提供約3,200伙居屋單位。（余俊亮攝）

山麗苑提供逾3000伙

粉嶺皇后山山麗苑預料2020／21年落成。雖然位置較較偏僻，但卻是「大戶」，共提供約3,200伙居屋單位，附近亦正興建公屋項目，提供8,865個出租公屋單位，地盤規模極大。

不過，山麗苑遠離粉嶺市中心，與粉嶺港鐵站有一段距離，步行路程逾30分鐘，要依賴區內交通工具接駁。

火炭彩禾苑共提供約800伙，地盤現已拆棚，或能以現樓發售。（盧翊銘攝）

彩禾苑或能「即買即住」

至於位於火炭禾上墩街的彩禾苑，則提供約800伙，位於同樣偏遠，且毗鄰工業區。彩禾苑最近的港鐵站是火炭站，但步行要約20分鐘。地址鄰近新建的公屋駿洋邨，但駿洋邨現時被暫時改作檢疫中心。

由於彩禾苑的完工年期均為2020／21年，而就現場所見，彩禾苑已經拆棚，料屋苑能以現樓發售。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山只有數分鐘路程，附近亦有不少私樓或屋邨，配套成熟。（歐嘉樂攝）

市區盤啟翔苑交通方便

而最矚目的鑽石山啟翔苑，合共提供約900伙，預計於2022年落成，同樣有機會於下期居屋發售。

啟翔苑位於港鐵站鑽石山站旁，位置優越，是大磡村舊址。項目鄰近私人屋苑「星河明居」，附近配套成熟，亦有大型商場。整個地盤會成為綜合公營房屋區，當中有五幢作出租公屋，兩幢則作居屋發售，更設有活水公園。

馬鞍山錦駿苑共提供約2,000伙，位置靠山，料可享遼闊山景。（盧翊銘攝）

錦駿苑背山面海

馬鞍山的錦駿苑，亦預計於2022年落成。項目位於馬鞍山路，共設五幢大廈，提供逾2,000伙，規模甚大。

項目背山面海，料能享遼闊山景，但前方有各樣樓盤，例如私樓嵐岸、嘉華星濤灣和海典灣等，料只有高層單位能享海景。選址在港鐵馬鞍山線大水坑至恒安兩站之間靠近山邊位置，較為接近大水坑站。