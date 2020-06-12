審計報告｜再培訓局有課程零就業率　總監解畫：未有入職相關行業

審計署發現，入讀僱員再培訓局的青年及少數族裔人數皆減少，而再培訓津貼金額十年無檢討。 立法會政府帳目委員會今日（12日）舉行簡短公開聆訊，會上有議員關注平均每年有10%課程的學員就業率為零。僱員再培訓局行政總監吳國强稱，有關數據為相關就業率，意指為與課程相關的職位，強調課程四個成效指標均達標。

審計報告顯示，2014/15至2018/19年度入讀僱員再培訓局的青年及少數族裔人次旨有所減少。（資料圖片）

立法會政府帳目委員會公開聆訊上，立法會議員林卓廷提到，根據報告內數據，平均每年有10%課程的學員就業率為零。他以2018至2019年為例，該年度有158個課程，但當中有15個課程的就業率為零，要求再培訓局交代相關課程內容。

檢討相關課程是否符合市場需要

僱員再培訓局行政總監吳國强稱，相關數據為「相關就業率」，即為與課程行業相關的職位，指僅為內部參考數字，非評核課程的指標。他解釋，由於近數年經濟情況好，學員畢業後工作選擇多，往往視乎薪金、工作地點等選擇工作。他說再培訓局根據4個成效指標審視課程，包括學額、學員出席率、畢業率及就業率，當中就業率的指標為70%，而過去三年內均能達到93%，不過若有課程連續1至2年內無學員擔任相關職位，將會檢討是否符合市場需要。

政府推出了「特別・愛增值」計劃，為相關人士提供免費培訓和津貼，早前亦將每月最高津貼額將由原來的4,000元增加至5,800元。(政府網頁截圖)

會上有議員關注15至29歲的年輕學員數字低，勞工及福利局局長羅致光提到再培訓局過往主要著重於年長人士轉工需要，過半數的學員為50歲或以上的人士。吳國强補充，於去年社會運動後，研究加強著重年輕人的培訓需要，亦有邀請青年團體、僱主就課程種類提供意見，將會加設進修階梯，推出適合年輕人的特色課程等。

對於補貼金額被批評偏低，羅致光稱關注到相關問題，已於上月起調整金額，希望調整後可保持吸引力。