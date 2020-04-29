審計報告｜再培訓局兩成畢業試不達標　保健員無測抽痰、處理傷口

最新審計報告今日（29日）出爐，審計署發現，入讀僱員再培訓局的青年及少數族裔人數皆減少，且再培訓津貼金額十年無檢討，每日津貼只介乎30至153.8元。而審計署抽查的50次課程期末考中，兩成不符要求，包括有保健員考試無測試學員的抽痰技巧、無測試提取藥水分量是否準確，或只口述處理傷口醫療程序等。 審計署建議再培訓局加強青年培訓及少數族裔人士服務的吸引力、適時增減培訓課程，縮短入讀輪候時間及檢討津貼額等；另須加強突擊課堂巡查，確保培訓機構進行的期末試符合要求。再培訓局同意建議，而勞福局將就建議跟進及支援再培訓局。

審計報告顯示，2014/15至2018/19年度入讀僱員再培訓局的青年及少數族裔人次旨有所減少。（資料圖片）

青年、少數族裔入讀人數皆跌

審計報告顯示，2014/15至2018/19年度入讀僱員再培訓局的青年及少數族裔人次皆下降。青年人次由2014/15年的13,423人跌了8.4%，至2018/19年度的10,695人。少數族裔人士則由2014/15年的374人，跌至2018/19年度的225人（減8.4%）。雖入讀的少數族裔人次下降，且使用學額不足少數族裔課程計劃的三成（由2014/15年的47%跌至28%），但再培訓局無調整計劃學額數目。

輪候時間未達服務承諾 逾兩成就業掛鈎課程申請者排逾四個月

審計署又發現，截至2019年底，輪候名單上共有52,659 名申請人 (10.661人申請就業掛鈎課程、41,998人申請非就業掛鈎課程)。而逾萬名希望入讀就業掛鈎課程的人士中，逾兩成人已排隊超過4個月，長過承諾輪候時間；至於四萬多名非就業掛鈎課程申請人中，更有三成半人已等逾5個月，同樣超過服務承諾所訂的輪候時間。

保健員考試無測抽痰、口述處理傷口

而課程實際運作上，審計署在2015/16至2018/19年度對再培訓局進行了50次期末試觀試，當中兩成（10次）不符指引。如審計署在2017/18年度發現，點心製作員基礎證書課程一名評估員讓學員在試前預製餡料，不符要求，涉及2015年6月起讓五個培訓班學員，但局方無安排學員重考。

本港人口老化，醫護人手搶手，惟審計署發現，2015/16年度共十七名保健員證書課程（資歷級別第 3 級）的實務試未有按指引進行，包括無測試一名學員的抽痰技巧、評估員准許一名學員口述傷口換症程序、未有核實兩學員派藥的準確程度，亦未測試提取的藥水分量是否準確。然而該17名畢業學員均視為合資格註冊的專業保健員，可在安老院服務長者。至今年三月，再培訓局沒責備評估員，並認為問題源於指引不清，故會更新指引，惟並無巡查培訓機構是否已改善或安排另一次觀試。

再培訓津貼金額十年無檢討 日領最低30元、最高153.8元

現時為期七天或以上的就業掛鈎課程，出席率達八成者可獲再培訓津貼，惟審計署指出，每日津貼額自2009年4月起一直未有檢討，每日可領金額介乎30至153.8元。開發新課程時，培訓局提交的建議書沒包括市場上同類課程的供應情況及比較。再培訓局是希望協助市民就業，但審計報告發現就業掛勾課程的整體留職率有所下降，由2014/15的64%微跌至2018/19年度的61%。

再培訓基金結餘五年跌一成 料2026年跌至只餘83.8億元

港府在2014年初向僱員再培訓基金注資150億元，主要作為種子基金，以賺取投資收入長期支持局方運作。惟再培訓局多年來皆出現虧損，年平均虧損達2.96億元，基金結餘由2014年4月的162.8億元，跌至去年3月底約148億元，減少近一成。再培訓局更估計基金結餘在2026年2月會跌至83.8億元。

審計署又指，再培訓局在2014/15至2018/19的五年間，沒將任何虛報資料的個案轉介執法機關跟進。而在2014/15至2016/17年連續三年無開班的36個課程中，有兩項未有按指引停辦。

審計署促再培訓局監測財務情況，包括討回出席率不足學員的資助，以有效措施提高學員出席率、防止虛報，並加強將虛報個案轉介執法機關跟進。並建議再培訓局加強青年培訓及少數族裔人士服務的吸引力、適時增減培訓課程，縮短入讀輪候時間及檢討津貼額等，而在內部工作上，署方促再培訓局加強突擊課堂巡查，確保培訓機構進行的期末試符合要求。再培訓局行政總監同意審計署建議，而勞福局將就建議跟進及支援再培訓局。