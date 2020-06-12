港版國安法｜政府籲社福界發揮專業　確保服務不因罷工受影響

人大早前通過「港版國安法」，「二百萬三罷工會聯合陣線」發起在本月14日進行工會聯合公投，決定是否同意透過罷工反對立法。政府今日（12日）呼籲社福業界發揮專業精神，以確保服務及服務使用者的利益不因罷工而受到影響。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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政府表示，自今年1月起，社會福利服務已因新型肺炎疫情受到嚴重干擾。政府一直向社會福利服務單位提供財政和物資支援，並與非政府機構緊密合作，盡量維持福利服務，以確保有需要人士得到照顧。而因應疫情最新發展，大部分社會福利服務已經或將在短期內恢復，惟部分服務仍需繼續有限度運作，直至減少社交接觸措施獲進一步放寬。



政府感謝社福業界緊守崗位並竭力維持服務。由於過去數月部分服務未能持續提供，部分服務使用者如老人和殘疾人士因減少訓練和運動而需要重新學習有關技能，故社福業界仍需作更大努力。此外，由於疫情持續而引致的經濟和社會壓力，如家庭關係緊張，均導致不同服務的需求增加。政府表示，任何減少服務提供的行動，都會損害有需要巿民的利益。



政府期望社福業界能發揮專業精神，以確保服務及服務使用者的利益，在社區仍需共同抗疫及對社會福利服務正有巨大需求的時期不會受到影響。