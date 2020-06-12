逃犯條例｜17歲男藏3枝汽油彈 官稱應可預知可帶來傷害　押後判刑

反修例運動引起連串示威浪潮，一名應屆DSE男生去年在屯門身穿黑衣時，被巡邏的警員截查，警方在他身上檢獲3支汽油彈、士巴拿等物品。男學生今（12日）於區域法院承認管有物品意圖摧毀或損壞財產，辯方求情指被告受社會氛圍影響犯案，但法官認為事發時正值社會動盪的高峰期，當時不時有人會擲汽油彈，他應會預視到其行為可帶來的傷害，不過仍決定先為他索取報告再作判刑，案件押後至本月29日。

17歲陳姓男學生承認於去年11月10日，在屯門兆麟苑控制3個塞有白色布條的汽油彈、兩把扳手、3瓶環己烷及甲基環己烷、一個載有白電油的容器、一包內含氯酸鈣的白色粉狀顆粒、14塊白布、一個漏斗、4個打火機及一把剪刀，意圖使用或准許他人使用物品損壞財產。

被告身穿黑衣被截查

案情指，警方2019年11月10月在屯門一帶巡邏，巡至兆麟苑時，警員看到有一群穿著黑衣的人，被告更手持一部對講機，警方於是上前截查。被告遭截查時身穿黑衣、戴著黑色面罩及黑色手套，而其腰包中載有3支汽油彈，警方及後在被告身上搜獲其他涉案物品。

辯方求情指，被告事發時受當時社會氛圍影響，一時衝動犯下本案，承認無知及不理性，現已感到後悔，事件令他上了一課。

官指當時不時有人擲汽油彈

法官指，本案案情嚴重，被告身上除了有3支汽油彈，更有可製作汽油彈的材料，由此可見他非出於一時衝動犯下本案，而是有意圖牽涉在暴力事件中，被告的衣著明顯是為掩蓋身份。法官又指，事發時正值社會動盪的高峰期，當時不時有人會擲汽油彈，被告應會預視到其行為可帶來的傷害。雖然法官先為他索取教導所、勞教中心及心理報告，但明言不一定採納這些判刑選項。

案件編號：DCCC248/2020