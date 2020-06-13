6.12一周年｜多區人群聚集紀念　警方拘捕35人　兩人不適送院

《逃犯條例》修訂草案去年觸發大批市民上街，惟政府堅持在去年6月12日於立法會恢復二讀，民眾怒火包圍立法會，發生更大型警民衝突，官民撕裂更深。昨日（12日）為6.12一周年，有網民號召市民今晚在多區聚集，並舉行展覽等，又於晚上8時高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。其後多區出現衝突，警方於尖沙咀、旺角及銅鑼灣等地區相繼舉藍旗，要求驅散聚集人士。 警方於周五採取大規模截查行動，早於下午3時已表明會「果斷執法」；晚上並在銅鑼灣亦一度施放胡椒噴霧。警方指截至晚上10時，於各區共拘捕35人，包括24男11女，他們涉嫌傷人、參與非法集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。被捕人士中，包括民主黨立法會議員許智峯以及數名區議員。 醫管局則表示，截至晚上10時，1男1女被送往律敦治醫院，情況穩定。

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總覽：

6.12一周年．總覽｜多區聚集爆衝突 觀塘青年遭人割傷手大量出血

6.12一周年．圖輯｜警民6小時拉鋸戰 162張圖回顧無煙一晚

6.12一周年｜觀塘青年被刺傷 消息：被捕者為民建聯前幹事鄺星宇

6.12一周年｜許智峯銅鑼灣被捕 手索索帶 稱手腕被大力扭曲

6.12一周年｜行人路街站合唱 警快速介入 舉旗封鎖防堵路截百人

6.12一周年｜元朗站外多人唱《願榮光》 警票控3區議員違限聚令

宗教集會取消 網民發動各區集會

原本有團體計劃昨晚於愛丁堡廣場會舉行宗教集會，但因警方反對及「限聚令」仍生效，決定取消。有網民遂發起在多區舉辦圖片展及「和你Sing」活動，並號召於晚上8時一同唱出《願榮光歸香港》。

多區7時前已有人聚集，旺角有人舉起標語，又高叫口號。警方亦在下午起於各區嚴密佈防，截查路人。入夜後警方更警告各區聚集人士違反限聚令，警告盡快散開，否則會票控。至晚上8時沙田、銅鑼灣、天后港鐵站外、尖沙嘴彌敦道及金馬倫道，以及旺角朗豪坊外等地亦有人士高唱《願榮光歸香港》，並亮起手機閃燈，唱完後又高叫港獨等的口號，估計各地區人數由數十人至百多人不等。

另外在西鐵元朗站外連儂牆亦約數十人聚集，於唱畢《願榮光歸香港》後，在場防暴警員於連儂牆位置拉起封鎖線，開咪警告在場聚集人士違反限聚令，警告在場人士離開。

▼反修例一周年 6.12各區傍晚情況▼

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▼反修例一周年 6.12各區八時合唱《願榮光歸香港》▼

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其中旺角朗豪坊外，警方開咪要求眾人保持距離，警方又拉起封鎖線，其後展開驅散行動。同時間，警方在Facebook專頁發文，指有人群在旺角朗豪坊商場外一帶集結叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及禁群組聚集的相關罪行。警方表示會加強巡邏及截查可疑人士，避免有人伺機犯事，並呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。

▼反修例一周年 6.12晚上10時 警方施放胡椒噴霧▼

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許智峯被捕 區議員吸入胡椒噴霧一度暈倒

另外在銅鑼灣，亦有防暴警員於軒尼詩道展示藍旗並拉起封鎖線，其後再多數十人在警方封鎖線內被截查。警方又於東角道警告現場人群及記者正參與非法集結，並在金百利商場外制伏至少兩人。立法會議員許智峯使用大聲公呼籲警員停止挑動市民情緒，警方反叫他勿挑撥場人士情緒，但許仍堅持，防暴警於是將其拉入封鎖線範圍搜查，其後獲放行；許智峯之後接受記者訪問，指控搜身期間被警員「屈手腕」受輕傷，其後再被警員帶走，正式將他拘捕。

其後警方銅鑼灣多次舉藍旗，並大規模截查在場人士。到晚上10時，警員衝向銅鑼灣港鐵站附近，並曾施放胡椒噴霧，東區區議員李予信被警員制伏在地上；在現場採訪的灣仔區區議員梁柏堅亦因吸入胡椒噴霧，而一度暈倒，其後回復清醒，不須送院。

▼反修例一周年 6.12晚上11時 警方大規模截查▼

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同一時間警方在旺角亦進行大規模截查，期間亦多次舉藍旗。當中在朗豪坊外料至少有150人被截查，當中亦有身穿急救反光衣人士，以及民主黨立法會議員黃碧雲，而她被截查後獲放行。警方指入夜後，旺角、銅鑼灣、元朗及觀塘一帶均有群眾集結及高聲叫囂，其中於旺角有人在山東街從高處向警員投擲硬物。截至晚上10時，共35人被捕。

另外，衝突中各區亦有人受傷。觀塘區集會後，一名曾高呼支持警察的27歲男子，與在場人士發生爭論，其後他出示一把疑是生果刀的利器，一名22歲黑衣參與集會人士被割傷，傷者浴血倒地，其後清醒送院。醫管局表示，截至晚上10時，1男1女被送往律敦治醫院，情況穩定。據了解，傷人男子為民建聯前社區幹事鄺星宇。