國泰注資｜陳茂波：政府無意成長期股東　物色專業人士作觀察員

新型肺炎疫情持續多月，封關措施重創航空業。政府日前出手注資國泰航空救亡，在390億元資本重組計劃，除了透過發行優先股及過渡貸款，並獲政府融資至少273億元。 財政司司長陳茂波今日（13日）在商台節目《政經星期六》說，注資考慮到國泰於本港航空業的重要性，又說行動屬投資，有合理回報。他又指，港府無意作長期股東，安排觀察員為保障利益，人員將不會為政府官員。

財政司司長陳茂波明言為了維持香港國際航空樞紐地位才投資國泰。（資料圖片／鄭子峰攝）

財政司司長陳茂波在節目上說，注資考慮到航空業為系統性關鍵行業，即會帶動其他行業發展，包括旅遊、貿易，甚至涉及疫苗、藥物等運輸，而根據顧問研究，航空業佔本地GDP發展4.6%至9%，並涉及30萬個就業機會。

而國泰航空於保持本港航空樞紐地位重要，本港四間航空公司中，國泰集團已經佔當中三個，若將其規模與港航比較，國泰若未能經營港航亦未必能夠接手。他又說，港航早前曾有財困，反之國泰於肺炎疫情前經營不錯，相信一但倒下重建要付上的代價將更大。

對於使用土地基金做法被質疑為繞過立法會，陳茂波說注資為投資，並有合理回報，非純為「擺錢」。他又說，做法按立法會授權，故不存在繞過立法會。

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政府無意成為國泰長期股東

陳茂波於節目後見記者時說，政府無意成為國泰的長期股東，而注資條件之一為太古集團在還清利息前，需要為國泰的控制股東，而優先股的利息設計亦為希望國泰恢復營利後盡快贖回優先股，令政府可退場。他又說，安排觀察員做法為保障作為股東的利益，相關人員亦不會為政府官員，而會物色資深專業人士、商界領袖。