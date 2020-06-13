新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓或有空氣傳播　當局懷疑渠管有微細裂痕

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（13日）確診的33歲男子屬於瀝源邨祿泉樓群組，住在810單位，為群組首名患者的鄰居。該名病人因發燒入院，但鼻咽拭子、咽喉拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本均呈陰性反應，醫生為他做支氣管鏡檢查，抽取到的支氣管分泌樣本才呈陽性反應。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，病人上呼吸道沒有被感染，但下呼吸道反受感染，反映他有可能吸入十分細小的病毒微粒，經「空氣傳播」而受感染，因此今天與環境局副局長謝展寰到祿泉樓再次視察，了解有甚麼環境因素可以導致這種情況。 謝展寰則指，初步懷疑或有單位的渠管出現微細裂痕，再加上開啟抽氣扇時產生負壓，水點霧化，經裂痕飄出，成為可感染人下呼吸道的微粒。政府計劃聯同大學做實驗，去證實相關懷疑是否屬實。

袁國勇懷疑最新確診的男病人吸入十分細小的病毒微粒，經「空氣傳播」而受感染。 （鄭秋玲攝）

下呼吸道呈陽性惹關注 疑霧化病毒微粒引致

袁國勇表示，新冠病毒可以感染整個呼吸道，一般透過飛沬傳播，因此大多先感染人的上呼吸道，即鼻咽、喉嚨，但今天確診的病人卻未能在上呼吸道找到病毒，反而下呼吸道呈陽性，情況令人擔心，袁國勇懷疑病人吸入的不是飛沬，而是霧化了的病毒微粒，「如果（粒子）細過5微米，就叫空氣傳染。有呢個病人，即係空氣傳染可能真係發生咗。」

謝展寰則指，初步懷疑或有單位的渠管出現微細裂痕，再加上開啟抽氣扇時產生負壓，水點霧化，經裂痕飄出，成為可感染人下呼吸道的微粒。 （鄭秋玲攝）

疑抽氣扇產生負壓 令病毒經裂痕飄出

謝展寰就指，初步懷疑或有單位的渠管出現微細裂痕，再加上開啟抽氣扇時產生負壓，水點霧化，經裂痕飄出，成為可感染人下呼吸道的微粒。政府計劃聯同港大、科大在祿泉樓做實驗，去證實相關懷疑是否屬實，例如了解渠管有無微細裂痕。謝展寰強調，當局亦不能排除其他可能的傳播途徑，包括升降機、信箱、抽氣扇等。

被問到應否安排祿泉樓其他居民入住檢疫中心，謝展寰稱，目前的確診者仍位於源頭單位(812單位)附近，當局已經撤走全幢的10及12號單位居民，而大廈渠管沒有大破損，而當局亦已清潔、消毒大廈，相信可播毒的環境因素都得到處理，因此毋須再疏散其他居民。

對於再有住戶確診，祿泉樓5樓居民黃先生表示，他直言「都唔擔心得咁多。」（鄭秋玲攝）

居民：空氣傳播真係好得人驚

祿泉樓居民潘女士居於8樓，但與受影響單位相隔一大段距離，她由70年代起在上址居住，自從有爆發群組後亦十分擔憂，對於有男住戶對病毒測試先陰性後陽性確診，當局會研究「空氣傳播」可能性，她聞言後說：「空氣傳播真係好得人驚。」她憂慮可以如何預防，目前她會加強家居衛生，外出都有戴手套。對於糞渠氣喉是其中一個有可能傳播途徑，潘女士指，她家的廁所無裝抽氣扇，不會造成負壓環境。

另一名居於5樓30號單位的黃先生表示，知道袁國勇有再度視察，對於再有住戶確診，他直言「都唔擔心得咁多。」疫情怎樣，都要外出「開工搵食」，唯有出入大廈公共位置先避免手部直接接觸，出入都會用紙巾按𨋢等。