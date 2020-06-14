海洋公園重開首周日 　家長帶12歲壽星入場：唔係生日免費都唔嚟

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，早於一月因疫情暫停開放的海洋公園昨日（13日）重開。今日（14日）為重開後首個星期日，熱帶風暴鸚鵡接近本港並懸掛三號強風信號。海洋公園早上10時開園前，人流不多，入口並無出現人龍。 有市民指，最近疫情導致市民的活動減少，海洋公園重開能增加選擇；亦有市民稱，已有20年沒有到公園遊玩，對地鐵直達大門感到便利；亦有家長趁兒子今日生日，帶同小朋友入園慶祝，夀星仔最期待玩過山車，而弟弟則希望玩水槍，家長直言：「唔係其中一個生日免費都唔會嚟！」

今日為重開後首個星期日，並一度懸掛三號強風信號，海洋公園開園前，人流不多，入口並無出現人龍。（歐陽德浩攝）

今日（14日）為重開後首個星期日，惟天公不造美，熱帶風暴鸚鵡接近本港，三號強風信號一度仍然懸掛。記者今早九時半到海洋公園觀察進園情況，發現人流不多，並無出現人龍，僅得約10名市民在入口拍照留念，其後更一度下起大雨。

楊先生稱，已有20年沒有進園遊玩，對地鐵直達大門感到便利。（歐陽德浩攝）

20年後再到公園 對地鐵直達大感滿意

陪同生日的女兒到海洋公園的楊先生稱，已有20年沒有到公園遊玩，對地鐵直達大門感到便利。「廿年前起碼冇地鐵先啦，要搭巴士入嚟唔方便。」他最希望再次一睹海豚表演，期望相隔多年有新的遊樂設施，又指自己年紀大不適合激烈的機動遊戲。

他指，曾一度擔心打風致行程取消，但隨著「鸚鵡」逐漸減弱，認為今日的天氣適宜遊玩，並已帶上便利雨衣以防淋雨生病。「打風都冇辦法啦，始終兩個星期前Book好咗，而家咁樣都OK！」雖然疫情未完成遏止，但他不擔心受到感染，指已戴上口罩和帶備搓手液。

今日剛滿 12歲的林同學（後左一），最期望可以玩過山車；其5歲的弟弟(前)最期望玩水槍。（歐陽德浩攝）

12歲壽星：最期待玩過山車

事實上，陪同壽星入場的亦包括林女士一家五口，他們在早上教會崇拜後，匆忙趕至海洋公園遊玩。今日剛踏進12歲，已一年沒到海洋公園的壽星公林同學指，最期待玩過山車；而他5歲的弟弟則高呼「玩水槍！噴噴噴！」

媽媽林女士坦言已有一年沒到海洋公園，直言「唔係其中一個生日免費都唔會嚟」。她表示，因擔心下雨而帶備雨傘和雨鞋，亦指小朋友經常流汗、打噴嚏等，為防感染已帶了一盒口罩。

趙女士（左一）表示，早前聽聞海洋公園面臨倒閉感到擔心，並斥責高層管理不善。（歐陽德浩攝）

斥海洋公園管理不善

帶同兒子與友人同到海洋公園的趙女士表示，早前聽聞海洋公園面臨倒閉感到擔心。她斥責高層管理不善，但不希望公園因而倒閉。她解釋，海洋公園為港人的回憶，又指本港旅遊景點僅得購物，認為成年人不一定喜歡迪士尼樂園。

她不擔心打風影響今日的行程，指天氣比預期中好。她又指，最近疫情導致市民的活動減少，海洋公園重開能增加選擇。她最期待玩「滑浪激流」，但對熊貓的興趣不大，「又唔係幾歲細路，次次嚟未必睇熊貓。」

而不願露面的梁先生指，由於兒子掛念海洋公園，因此趁公園重開及復課前一同遊玩。他又指，疫情持續多日，沒法離港旅行，海洋公園是唯一的娛樂設施。他希望今日的天氣能好轉，不再下雨，並期望到海洋館欣賞海洋生物。