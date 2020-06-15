新冠肺炎・6.15｜今增3宗輸入個案　兩人住愉景灣畔峰曾遊俄羅斯

本港新冠肺炎疫情未止，至今已累計錄得1110宗個案。衞生防護中心指，周一至周三會再向瀝源邨祿泉樓住戶收集深喉唾液樣本，倘違反要求將對相關人士實施強制檢測。此外，限聚令將於6月18日屆滿，政府抗疫專家顧問成員都傾向放寬禁令。 衞生署衞生防護中心公布，截至今日（15日）下午4時，中心正調查3宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計1 113宗（包括1 112宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及兩女一男病人，年齡介乎10歲至47歲，全部曾於潛伏期身處印尼、俄羅斯。

【17:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（15日）下午4時，本港新增3宗新型冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1 113宗（包括1 112宗確診個案和一宗疑似個案）。



第1111宗個案是32歲女子，曾於2月5日至6月14日到訪印尼，在香港獲聘為外傭。她於5月31日發病，出現咳嗽、發燒及失去嗅覺。由亞博送往聯合醫院留醫。

第1112宗個案是10歲男童；第1113宗個案是47歲女子，是第1112宗個案的母親，兩人均無病徵，屬於強制家居檢疫人士。兩人於2月2日至6月2日到過俄羅斯，家住愉景灣畔峰觀柏樓。二人現於瑪嘉烈醫院留醫。

【14:49】據了解，今天連續第二日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。消息稱，今日新增兩宗輸入個案。

【08:00】截至周一（15日）上午8時，全國確診病例84,741宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例2宗，治癒病例79,912宗，累計境外輸入1,827宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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