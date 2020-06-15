新冠肺炎｜停課期間長留家　基層家長瀕崩潰　玩具圖書館幫到手？

為對抗新冠肺炎，全港小學學生停課逾四個月，學童固然鬱悶，照顧者亦要同時兼顧工作及照料兒童，更可能衍生家庭衝突。香港善導會在疫情期間推出「玩具圖書館」，向無力承擔娛樂開支的低收入家庭借出益智玩具，讓小朋友在家「放電」，既減輕照顧者的壓力，更能藉遊戲互動促進親子關係，在「疫境」 下為生活加添一分歡樂。

自今年1月新冠肺炎爆發起始，年近70歲的陳太需獨力照顧兩名孫兒。 (林頌華攝)

今年1月底，香港爆發新冠疫情，政府宣布學校停課，年介七旬的陳太自始獨力承擔照顧兩名年僅7歲和8歲孫兒的責任。「照顧他們兩兄弟，壓力真的很大」，陳太苦笑說，「要麼為爭玩具吵架，要麼四處搗亂，頑皮得要命，『籐條炆豬肉』也沒用。」

對於年紀老邁的陳太，要照顧兩名好動的孫兒絕非易事，更遑論同時要照料其年過九十的母親。雪上加霜的是，丈夫4月不幸遭公司解僱，家庭頓失經濟支柱，陳太獨力難支，體力、財政均不勝負荷，「真的辛苦到快瘋了。」

基層家庭普遍缺娛樂資源

疫情打擊各行各業，本港失業率創近年新高，基層家庭捉襟見肘，無力為孩子添置玩具。加上「限聚令」下，運動場及公園等康體設施暫時關閉，小朋友精力無處發洩，不時與照顧者產生磨擦。

為協助照顧者與長留家中的兒童，善導會於4月至6月推出「玩具圖書館」服務，為有需要人士借出桌上遊戲、積木、泥膠等玩具，解悶之餘，又啟發小朋友的創意及邏輯思維，寓玩樂於學習。

李淑慧形容，疫情暴露基層家庭普遍缺乏娛樂資源的社會問題。 (林頌華攝)

「今次疫情進一步暴露了基層家庭普遍缺乏娛樂資源的社會問題」，善導會總幹事李淑慧形容，「平時家長仍可透過到公園遊玩、做運動等較低成本的方式，滿足小朋友娛樂需要，但一旦遇上如今次疫情般喪失社區支援的狀況，便會無所適從；而我們今次發起『玩具圖書館』的目的，便是試圖填補這一環節。」截至5月30日為止，善導會共借出超過500套玩具予基層家庭。

藉玩玩具「停一停」 親親小孩子

「玩具圖書館」所借出的益智玩具，大部分由社工親身到各大玩具舖選購，亦有部分由市民捐贈得來。在借出前，玩具會先由社工清潔、消毒，再因應兒童的需要特意挑選而借出。社工Phoebe舉例，例如具特殊學習需要 (SEN) 的小朋友，機構會向他們出借「魯班鎖」之類的益智玩具，從而提升他們的專注力。

Phoebe指，機構會因應小朋友需要，挑選益智玩具以提升其專注力。 (林頌華攝)

兩名孫兒有玩具自得其樂，陳太與小孩的爭拗亦迎刃而解。不過最大得着，莫過於孫兒變得更體貼，「以前他們不太會遷就我，現在反而會主動問我辛不辛苦，甚至幫忙做家務，感覺他們長大了、懂得照顧人，改變真的很大」，陳太說着說着，不禁感動落淚。

疫情放緩，「玩具圖書館」的任務本月底完結，但李淑慧強調善導會未來將以促進照顧者與兒童溝通為目標，繼續借出玩具，「玩具是一個讓大人、小朋友均能在同一時空下溝通的平台，始終生活匆忙，家長與子女面對面交流的機會不多，若有機會藉玩遊戲『停一停』、增進彼此關係，也是一件好事。」

除了助小朋友解悶，玩具更能為親子製造交流的機會。 (林頌華攝)