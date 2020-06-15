政府擬規管電動滑板車　可於單車徑行走　將軍澳、科學園先試行

近年不少人喜以電動滑板車、又或俗稱「風火輪」的電動單輪車等代步，不過根據現行法例，這類電動移動工具均屬於「汽車」，必須領牌方可使用，否則屬於違法。今日（15日）運輸及房屋局向立法會提交文件指，有意放寬規定，容許電動個人移動工具和電動單車，於單車徑網絡較完善的地區，當作短途代步之用；但依舊不應在行車道上使用。 文件透露，運輸署計劃於今年下半年，在科學園及將軍澳實地試驗，了解公眾對單車徑上，使用上述工具的接受程度，以及該等工具與普通單車之間的互動等。文件指，之後會諮詢各持份者，並計劃於2021年展開修例。

各類電動可移動工具（立法會文件）

根據現時的《道路交通條例》，「汽車」指任何由機械驅動的車輛，由於電動個人移動工具（如電動滑板車）、電動輔助單車，以及電動個人移動輔助工具（如電動輪椅）等，均由機械驅動，符合「汽車」定義，故必須領牌方可使用。不過由於其設計及構造，例如制動及照明系統，都未能達到適用車輛的法定要求，故運輸署不會發牌，換言之在道路上使用相關工具便屬違法。

文件指，運輸署研究了12個司法管轄區或城市的規管方式，絕大部分均禁止在行人路上使用上述工具，不過電動輪椅等用作輔助殘疾人士和長者的工具，則普遍容許於行人路上使用，惟須受到速度管制。文件續指，除了借鏡其他地方，亦需考慮本地因素，包括道路及行人安全、交通環境、道路設計等。

現時政府禁止使用電動滑板車等電動可移動工具。（資料圖片）

鑑於上述工具特點，當局建議規管應該比汽車寬鬆，但比單車嚴格，因相關工具重量一般較汽車輕，速度亦較慢，風險比汽車低；但如沒有適當控制，其最高車速又比單車快，較之有更大風險。當局認為，電動輔助單車和電動個人移動工具與單車一樣，不應在行人路行駛，但如果妥善規管，可在單車徑網絡較完善的地區作短途代步之用。當局預料對單車交通的影響相對輕微。

至於可否在行車道行駛，當局稱現時的道路設計以汽車為中心，並無專設單車線；而且香港人多車多，路旁活動亦十分頻繁，因此建議不應獲准在行車道上使用。

文件指，電動輪椅可於行人路上使用。（資料圖片）

電動輪椅方面，由於是殘疾人士及長者重要的出行工具，當局認為只要將其速度限制於某個水平，對行人的影響輕微，因此應獲准在行人路上使用，但禁止在單車徑或行車道上使用。

2021年擬開始修訂法例

文件提到，運輸署會進一步制訂電動可移動工具的規管及技術要求，例如速度管制、安全裝置、使用者年齡限制和技術規格等。由於政府有意就違反法定要求引進罰則，運輸署會研究規管架構是否可行及易於執行。另外，當局計劃於2020年下半年，在科學園及將軍澳實地試驗，以取得實際運作的經驗，包括了解公眾對單車徑上使用相關工具的接受程度；工具與普通單車間的互動；以及對相關用家施加若干安全要求的成效。

文件指，相關規管架構必須修訂現有法例，視乎實地試驗的評估，運輸署計劃於2021年展開法例修訂工作。