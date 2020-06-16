限聚令逾兩月共15宗檢控、705告票　均由警方發出　多涉示威集會

新型冠狀病毒肺炎自今年初起肆虐本港，政府自3月28日起對食肆處所實施規管，翌日起推行「限聚令」限4人群組聚集，疫情略平穩後，5月8日起放寬聚集群組人數至8人。據了解，政府研究進一步放寬食肆規管措施，每枱人數由現時上限8人增加至12人或更多。 《香港01》整理政府數據顯示，限聚令實施兩個半月以來，截至昨日（15日）零時零分所錄得的合共15宗檢控、發出的705張定額罰款告票，全部均由警方發出，其他部門則只曾作勸喻，其中以康樂及文化事務署執法次數最多，巡查近14萬次，曾發出近1萬5千次勸喻。翻查資料，最高紀錄單日發出53張限聚令告票，當中43宗涉警方掃蕩無牌酒吧，而自4月底開始，部份示威集會的日子，限聚令的告票數字亦錄得增幅。 此外，數據反映當局的限聚令上限為4人時，每日平均發出的告票約9張；放寬至8人之後，日均告票量約為6張，數字略有下降。

港府自3月底起按《預防及控制疾病規例》，對食肆及各類處所實施限制，包括人數限制、食客坐位、體溫監測等要求，亦推出限聚令禁止群組聚集。

政府發言人回覆查詢時表示，截至6月15日零時零分，涉及食肆違例的檢控宗數為79宗，當中61宗由食環署處理，另18宗由警方檢控；而其他表列處所的檢控數字為5宗，均由警方檢控。

發705張限聚令告票 涉款141萬港元

至於第599G章、即俗稱「限聚令」的執法數字，政府發言人透露，截至6月15日零時零分，共錄得15宗檢控，發出705張告票，全部均由警方發出。按每張告票定額罰款2000港元計算，所涉的款項達141萬元。

整體執法次數則以康文署最多，巡查13萬9千次，曾發出近1萬5千次勸喻；房屋署僅巡查135次，但發出多達237次勸喻；至於民政事務總署在巡查269次之後，錄得「零勸喻」紀錄。

放寬至限8人聚集 日均告票量由9張下跌至6張

限聚令3月底推行時，規定4人以上不准聚集，自5月8日起提高上限至8人。首6張告票是於4月6日發出，葵盛東邨盛興樓有6名男子下棋時被票控。隨聚集人數的增長，違反限聚令的告票數字亦略有回落。首階段限4人聚集的一個多月，平均每日發出的告票數目約9張，放寬之後至今約一個半月，日均告票量略下跌至6張。

10名休班警違例同檯宵夜違限聚令

而15宗涉違限聚令的檢控，其中10宗是4月21日發傳票，涉及10名休班警違例同檯宵夜，因有人毆打他人而被揭發。另有3宗則是4月17日，有三名「大媽」於中環海濱表演吸引多人駐目而被檢控。

元朗721事件9個月 警方共發48張告票成單日第二高

近日本港的疫情漸緩和，政府逐步放寬部份防疫措施，書展獲准如期於7月舉行，海洋公園及迪士尼樂園亦宣布重開，惟限8人聚集的第599G章「限聚令」規例一直未撤銷。有意見質疑政府適逢反修例運動一周年的時期，以抗疫為名，打壓集會自由為實，禁止各類示威活動，食物及衞生局局長陳肇始否認，強調限聚令純粹抗疫考慮。

自4月底起，各區的集會及公眾活動陸續重臨，政府的數據顯示，單日發最多告票是4月25日，警方掃蕩無牌酒吧時揭43人違限聚令，該日共發出53張告票；而單日第二高則為4月21日，共發出48張告票，當日是元朗721事件9個月，有市民在元朗商場Yoho Mall靜坐，警方其後在附近街道截查並票控多人。5月8日單日亦發出39張告票，當日中午有人發起「中環和你Lunch」，至少9人被票控，晚上多區則有香港科技大學學生周梓樂離世半年的追悼會。