政府推減廢回收2.0　增收慳電膽、小家電共八類　環團促中央收膠

環運會與環保署今日（16日）開展「減廢回收2.0」宣傳運動，分兩階段介紹不同種類回收物及社區回收網絡，以及加強市民認識「走塑」文化，為期約三個月，屆時環境局宣傳代表「大嘥鬼」會夥拍新拍檔「慳BB」，帶出「慳多啲 點止三色咁簡單」的減廢回收知識。 有環團認為，新增的回收措施覆蓋面和成效有限，促請在本屆政府離任前全面落實全港性的中央收膠計劃，並且盡早推出塑膠飲料容器生產者責任計劃。

環境局宣傳代表「大嘥鬼」會夥拍新拍檔「慳BB」，帶出「慳多啲 點止三色咁簡單」的減廢回收知識。（環境局提供）

「減廢回收2.0」首階段主力介紹不同種類的回收物及社區回收網絡，除了「綠在區區」，亦正積極提升現有社區回收中心規模，並會增設新的回收點，將其服務範圍擴展至全港18區。兩者將統一接收廢紙、金屬、不同種類的塑膠（包括發泡膠）、玻璃容器、慳電膽／光管、充電池、小型電器及四電一腦八類回收物。

第二階段宣傳運動會重點加強讓市民認識「走塑」文化，鼓勵從源頭減少使用即棄塑膠餐具和包裝物料等。同時會推廣乾淨回收新項目，包括廢塑膠回收服務先導計劃，以及「入樽機」先導計劃，以配合日後塑膠飲料容器生產者責任計劃。環保署亦已設立「綠展隊」提供外展服務，向物業管理公司及市民就實踐妥善廢物源頭分類及乾淨回收提供實地介紹與協助。

環運會與環保署今日（16日）開展「減廢回收2.0」宣傳運動，分兩階段介紹不同種類回收物及社區回收網絡，以及加強市民認識「走塑」文化。（資料圖片）

環團：新增回收措施覆蓋面和成效有限

環團綠惜地球表示，上述措施是亡羊補牢，期望挽回公眾對回收系統的信心，但認為要徹底對症下藥，在本屆政府離任前全面落實全港性的中央收膠計劃，並且盡早推出塑膠飲料容器生產者責任計劃。