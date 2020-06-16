教協調查：逾九成教師對教育界失信心　八成教師會避開敏感議題

本港教育界近月風波不斷，包括行政長官林鄭月娥稱香港教育不能成為「無掩雞籠」，教育局要求考評局取消文憑試涉及中日關係一條題目，以及近日教育局規定新學年的新入職教師需接受30小時訓練。 教協一項調查發現，逾八成受訪教師表示「在教學時避開敏感議題」，同時有逾三分之一的受訪者表示曾被上司要求避免教授與政治相關的課題。超過九成受訪教師更指，對教育專業自主、對香港教育發展及對政府的信心為負面或極負面。

教協調查發現，逾八成受訪教師表示「在教學時避開敏感議題」，同時有逾三分之一的受訪者表示曾被上司要求避免教授與政治相關的課題。（鄺曉斌攝）

教協的調查於今年6月2日至10日以問卷形式進行，共收到1,185項來自中小學、幼稚園及特殊學校教師的有效回覆。

78.8%受訪教師表示，擔心被家長或其他社會人士作政治投訴，約八成人指擔心因個人立場而被網上起底。有64.6%受訪教師指會減少甚至停用社交媒體，有59.1%人表示會避免出席合法集會或遊行。教協認為此結果反映教師的個人自由、權利已被侵蝕，副會長田方澤表示，曾有教師因戴黑色口罩上學而被家長投訴，幸好校方最後未有追究，但此事例顯示教師正被打壓，「連戴咩顏色口罩都無自由。」

對教育前景方面，85.5%受訪者表示「對個人教學工作環境的信心」為負面或極負面；對教育專業自主、對香港教育發展及對政府的信心，均有逾九成受訪教師表示負面或極負面。

有參與調查教師的書面意見指，恐怕日後所有老師都要宣誓效忠國家，才能成為合資格檢定老師，最後所有老師可能為保飯碗都要埋沒良心，只偏向國家及政府立場，「之前強調教導學生批判思考能力便消失。」

教協調查表示，九成教師已對未來失去信心。(鄺曉斌攝)

調查問及受訪者自反修例風波以來，有否收到上級各項與政治相關的要求，有54.1%人表示「被要求不要跟學生談論有關反修例相關的事情」，逾三成人被要求避免教授與政治相關的課題，以及被要求不要在朋友交談、社交媒體等私人場合發表個人政見。

學校面對「排山倒海」投訴

教協會長馮偉華表示，社會環境惡化為教師帶來不少壓力和困擾，亦會直接影響教育質素，當中包括要花大量精力應付外界的政治騷擾，干擾日常教學。他舉例指，曾有學校遭不同政見人士「貼大字報」滋擾，校方大多低調處理，曾報警求助，惟一般都沒有回音；亦有人不斷向學校、議員及教育局投訴，導致學校收到「排山倒海」的投訴。

田方澤則表示，曾有教師反映因為政治壓力，正考慮辭職。教育界立法會議員葉建源擔心，目前教師受壓或會導致寒蟬效應，相當可能會導致教師離職率上升，但目前難以估計相關數字，若大量教師人才離職，對香港來說是很大的損失。