機場三跑範圍建警行動基地　可處理反恐　料2024年年底落成

第三條跑道於2022年啟用，政府向立法會經濟發展事務委員會提出，於三跑系統填海範圍的東面航空輔助設施用地，興建一個機場警區行動基地，以及為機場警署進行內部改建工程，預算工程耗資18.6億港元，估計於2024年年底完成。警務處指，興建行動基地的原因是「警察服務需求增加、處理緊急事故，以及應對任何可能發生在香港國際機場的恐襲」。

警務處提出於三跑系統的填海範圍興建機場警區行動基地，以及為機場警署進行內部改建工程。（資料圖片）

三跑道系統計劃填海工程至今仍進行中，整個三跑道系統預計可於2024年年底投入運作。政府今日向立法會經濟發展事務委員會提出於三跑道系統中進行兩項工程，分別為採購航空氣象系統以支援三跑道系統，以及興建警務設施等。

警務處指，隨著三跑道系統的發展，料每年旅客數目會在2030年增加至一億人次，故警務的需求將會大增。警方又指，全球的恐怖襲擊威脅，香港國際機場所面對恐襲的風險不容忽視，現時位於航膳西路的機場警署將難以應付三跑道系統啓用後警務需求的增長。因此，警務處需要額外興建一個新的行動基地以應付運作需要。

警務處提出於三跑系統的填海範圍興建機場警區行動基地，以及為機場警署進行內部改建工程。（立法會文件）

警方又稱，建議的行動基地位於東面航空輔助設施用地，距離第三條跑道西端約5.8 公里，因此到達該處的時間將大幅縮短。而當三跑道系統全面啓用後，警務處將採取雙基地策略應對緊急事故。警方又舉出在2016年至2018年期間，全球曾有5宗恐怖分子襲擊國際機場的事件，並指造成近700人傷亡，包括2016年3月比利時布魯塞爾國際機場、2016年6月土耳其阿塔圖克國際機場、2017年3月年法國奧利國際機場、2017年6月美國主教國際機場，以及去年1月的利比亞的黎波里國際機場。

行動基地可應對恐襲快速調配

警方指，建議的行動基地將為反恐隊伍（包括機場保安組及特別任務連）、警犬隊、機場警區交通隊和支援及情報組提供處所，以便在發生恐襲時能快速作出調配。而為促進行動效率，駐守在現時機場警署的反恐隊伍將會遷移到新的行動基地。現時機場警署的辦公室間隔及佈局則會重新改裝，配合機場警區的運作需要。

三跑道系統計劃填海工程至今仍進行中，整個三跑道系統預計可於2024年年底投入運作。（資料圖片）

天文台則提出設置新氣象設備，以支援三跑的運作，包括天氣攝影機、激光雷達系統及短程激光雷達。天文台又指，會提升現有的氣象系統和設備以配合三跑道系統，料耗資2.7億港元。政府當局又提出為機管局建築物內的政府處所或設施進行裝置工程，有關建築物包括三跑道客運大樓、擴建後的二號客運大樓等，工程包括由海關管理在客運大樓的查驗設施、行李檢查間、羈留設施等；以及入境處管理多個客運大樓內的值日主任室，以及由衞生署管理在多個客運大樓內的健康檢查室、候診室等。估計工程項目的費用約為30.2億港元。

政府當局計劃在財務委員會批准撥款後，委託機管局進行兩個工程項目的設計和施工，以配合整項三跑道系統於2024年年底投入運作的目標。