房委會首輪勘察涉17萬個公屋單位　維修開支約11.6億

政府2014年公布《長遠房屋策略》提及，將重建高樓齡公共屋邨，長遠而言或可增公屋供應。民主黨立法會議員黃碧雲就房委會進行第一輪、次輪的全面結構勘察計劃，提出書面質詢並查詢相關進度。 運輸及房屋局長陳帆回覆指，第一輪勘察計劃涵蓋42個公共屋邨已於2018年完成，所涉及約16.65萬個公屋單位，涉工程開支約11億6,550萬元，平均每個單位開支約7,000元。

民主黨立法會議員黃碧雲就房委會展開的勘察計劃進度向當局提出書面質詢。（資料圖片）

陳帆續指，公共屋邨的樓宇維修工程詳情及相應的開支受不同因素影響，除樓齡外亦視乎樓宇設計、結構狀況、位置、保養情況以及其他實地情況等，故不能單以樓齡比較維修開支。而上述38個的公共屋邨在完成所需結構修葺和鞏固工程後, 2019至20年度的維修保養開支約為7 億 5,000 萬元，即平均每個單位開支約 4,500 元。

另外，房委會正進行第二輪勘察計劃，已完成的公共屋包括華富邨、麗閣邨及水邊圍邨。而房委會正為上述屋邨，籌備所需的結構修葺及改善工程，並會在稍後訂定詳細的工程計劃。至於正進行勘察的公共屋邨包括西環邨、彩虹邨、啟業邨、彩園邨和黃大仙下邨 , 預計勘察工作會在今年內完成。



而房委會會繼續為大約 40 年或以上樓齡的樓宇進行詳細檢測，並計劃於未來兩年為和樂邨、模範邨、坪石邨、馬頭圍邨、福來邨、美林邨、興民邨、澤安邨及順天邨展開結構勘察。至於其它公共屋邨，則暫時未有確定時間表。