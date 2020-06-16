韓國YD Korea龍蝦肉蟹膏醬標籤未標明含防腐劑　已停售及下架

食物安全中心今日（16日）公布，一個原產地為韓國的預先包裝龍蝦肉蟹膏醬樣本，含可在食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。食安中心補充，是由鰂魚涌一超級市場抽取上述樣本作檢測，並已指令將受影響批次產品停售及下架。 食安中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品；業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

崇光百貨網頁有出售相關蟹膏醬。（崇光百貨網頁截圖）

涉事產品名稱為「Lobster Meat with Crab Paste」，原產地為韓國；製造商是「YD Korea」，而香港及澳門總代理則為「Kiu Victory Int'l Trading Limited」。該蟹膏醬每罐淨重90克，最佳日期為2021年10月25日。

食安中心是由從鰂魚涌一超級市場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

相關產品於網店「士多」中亦有出售。（「士多」網頁截圖）

二氧化硫是一種低毒性防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。然而對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

當局續稱，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商亦正按中心指示進行回收。當局提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照規定，違者一經定罪，最高均可被判罰款五萬元及監禁六個月。食安中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，而調查仍然繼續。