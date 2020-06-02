百佳出售Presha Fruit純覆盆莓蘋果汁受污染　食安中心指令下架

食環署食物安全中心今日（2日）公布， 在一個澳洲進口品牌Presha Fruit瓶裝的冷壓純覆盆莓蘋果汁（Cold Pressed Apple & Raspberry）果汁飲品樣本中，發現受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平，中心現時正跟進事件，並已通知涉事進口商或分銷商上述違規事項，並已按中心指令將受影響批次的產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電進口商回收事宜。

食安中心發言人表示，早前公布一個瓶裝蘋果汁飲品樣本受棒曲霉素污染，中心於跟進調查時再從巿面抽取同一品牌的另一款瓶裝果汁飲品樣本進行檢測，檢測結果發現樣本含10億分之120的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平10億分之50。中心表示，採用的行動水平與食品法典委員會關於蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

現時，品牌Presha Fruit於澳洲出產的350毫升冷壓純覆盆莓蘋果汁（Cold Pressed Apple & Raspberry），於百佳超級市場出售，而檢測品的「此日期前最佳」為今年9月17日的批次。食安中心發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，動物研究顯示，攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害，至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。