【DSE放榜2019】考試失手當飛機維修學徒　95後半工讀盼成工程師

今年的中學文憑試（DSE）將在周三（10日）放榜，不少應屆考生或許對前路感到迷茫，在升學和就業之間不知如何抉擇。 在2015年面對同樣困惑的黃文軒，在偶然的機會下加入港機集團的「見習飛機維修員」計劃，期間一邊實習、一邊受公司資助修讀飛機維修高級文憑，現已成為飛機維修員的他，正向着持牌飛機維修工程師的目標邁進，更即將前往歐洲考牌。雖然每天的工作日曬雨淋，他仍無悔入行：「在這一行，我可以好清楚望見未來發展的路。」

黃文軒不是飛機迷，但因對機械有興趣而從事飛機維修。（袁澍攝）

2015年DSE放榜後，黃文軒的成績並不理想，一直對機械感興趣的他，偶然間得知港機的見習飛機維修員（註冊學徒）計劃，繼而申請加入。

港機自2013年起設立「見習飛機維修員」計劃，供DSE畢業生申請；獲聘者除了可接受公司內部培訓，更可獲得全額資助，到專上院校兼讀高級文憑課程或中專教育文憑課程。參加這個計劃後，黃文軒一邊在港機實習、一邊繼續讀書進修，曾經對前途迷茫的他，現時已是「輕盈維修部」的飛機維修員，他對自己的前路很有信心，並即將前往歐洲考牌，希望在一兩年內成為持牌飛機維修工程師。

每日工作12.5小時，黃文軒常常忙到不能準時吃飯，在日曬雨淋的極端天氣仍要「頂硬上」，但他樂此不疲。（袁澍攝）

半工半讀每日睡5個鐘頭：後生時要捱得

回想這幾年的學徒經歷，其實都頗為刻苦。家住天水圍的黃文軒，每日清晨5點30分就要起床，前往機場開工，收工後又馬不停蹄，趕赴傍上6時30分開始的維修課程，往往接近凌晨才能回家休息，這種半工讀生涯，很多時每日只有5小時的休息時間。

長期如此無日無夜地工作、進修，黃文軒的父母不禁擔心他的身體能否承受得來，但黃文軒卻對這種生活樂此不疲，因為他認為，自己比其他人更早踏入職場，就會更快適應工作；他更安慰父母說：「後生時要捱得」。

前線員工男女比例16：1，楊嘉雯女員工確實存在不夠力的問題，但亦有自己的優勢。（袁澍攝）

大雨中搶修飛機 準時完成任務感滿足

在輕盈維修部工作，黃文軒的工作是檢查及維修包括機身、引擎、起落架等飛機部件，確保飛機能及時起飛。每日工作12.5小時，在繁忙的香港機場工作，黃文軒經常常忙到不能準時吃飯，在日曬雨淋的天氣下仍要「頂硬上」。

他憶述，曾在大雨天要為一架即將離境的飛機換輪胎，因為趕時間只能穿上雨衣搶修，但雨水在引擎附近匯聚，不停如瀑布般「照頭淋」，最終他還是全身濕透、視線模糊，要在惡劣的環境下進行搶修工作。最終在他和其他團隊成員的合作下，及時完成搶修，令飛機得以準時起飛，黃表示：「你見到飛機可以準時起飛，會好有滿足感。」

黃文軒憑藉出色的表現，獲職業訓練局頒發2018年度「傑出學徒」獎項，並逐步向考取持牌飛機維修工程師資格的目標邁進。

楊嘉雯表示女員工更細心，善於溝通，在維修飛機時也有自己的優勢。（袁澍攝）

前線男女比例16:1 女助理工程師：女仔不躁底善溝通

除了黃文軒之外，在港機打拼的年輕人，還有楊嘉雯。8年前，她加入港機工程從事飛機維修，如今已是助理工程師，每日帶領小隊為過境飛機進行檢查及緊急故障維修。她自言，雖然女性體力往往不及男同事，但勝在細心且善於溝通，一樣可以闖出一片天。

港機目前大約有4500名前線員工，男女比例只有16:1。楊嘉雯坦言，女性在飛機維修師會遇到不少困難，例如換胎時可能不夠力氣，需要男同事前來幫手。不過，她表示女性在這個崗位亦有優勢，好像在外勤服務部工作，需要短時間內與過境飛機的機長溝通，不少做慣體力勞工工作的男員工較為「躁底」，不如女員工善於用溝通化解問題。

楊嘉雯每日平均要為6架過境飛機做外勤服務，平均下來一架飛機只有2、3個小時檢查，還經常遇到突發狀況，日復日、年復年的實戰經驗，令她在8年內已累積了一身本領。現時已是外勤服務部的助理工程師的她，有望在一兩年內成為持牌飛機維修工程師。