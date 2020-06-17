新冠肺炎｜增8宗輸入個案由巴基斯坦及菲律賓抵港　創三星期新高

衞生防護中心公布，截至今日（17日）下午4時，新增8宗新型冠狀病毒肺炎輸入個案，累計共有1,121宗確診個案（包括1宗疑似個案），單日增幅是近三個星期以來的新高。新增的8名患者當中有7人均無病徵；有6名患者從巴基斯坦抵港，其中兩人是兩母女；餘下兩人則從菲律賓來港，職業均為外傭。 本地個案方面，本港至今連續第四日無新增本地感染個案，對上一宗本地群組、沙田瀝源邨祿泉樓的居民正接受第二次病毒檢測，暫收集到的1,066個深喉唾液樣本中全部呈陰性。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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衞生防護中心公布，今日截至下午4時，共錄得8宗新增的新型肺炎確診個案，全部均屬輸入個案，當中7人均沒有病徵，僅第1119宗個案、7歲男童曾發燒及流鼻水，抵港時已無病徵。

兩菲傭抵港後確診

新增的個案有6名患者從巴基斯坦抵港，兩人從菲律賓抵港。兩男六女患者，年齡介乎4歲至70歲，其中第1116宗個案、36歲女病人，與第1117宗個案、4歲女患者是兩母女，兩人自去年12月底起已在巴基斯坦逗留，至昨日（16日）返港，由檢疫中心送往醫院。

另有兩名女患者從菲律賓抵港，兩人分別30歲及36歲，職業均為外傭，抵港後由亞洲國際博覽館送往瑪嘉烈醫院治療。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

祿泉樓第二次病毒檢測 暫收回1,066個樣本均呈陰性

本港連續第四日無新增本地感染個案，衞生防護中心公布上一宗本地群組感染、沙田瀝源邨祿泉樓的最新調查進度，中心稱已透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次新型冠狀病毒檢測，截至今日下午4時，收回並檢測了1,066個深喉唾液樣本，全部樣本均對病毒呈陰性。

中心強烈呼籲居民依照指示收集及提交深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測，不交回樣本的人士須進行強制檢測。

另外，醫院管理局發言人表示，過去24小時多兩名確診者康復出院，個案編號為1057及1079，仍留醫的38人當中，則有三人情況危殆（個案編號：595、1084和1100）、一人情況嚴重（個案編號：1092）。

梁子超建議菲國入境者應集中檢疫14日

本港連日來錄得零星由菲律賓輸入的個案，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，菲律賓的確診個案較多，入境者風險較高，若當地抵港的外傭分散在不同家庭或酒店隔離檢疫的話，有人違反檢疫令的話，對多個家庭或酒店內其他住客均有風險，而且外傭在假日會有群組聚集，一旦有人帶病毒或令病毒在不同社區及家庭間交叉傳播。

梁子超建議參考巴基斯坦返港人士的做法，由政府主導提供一個集中的檢疫設施，如火炭駿洋邨或其他隔離營，讓高風險地區抵港者集中完成14日檢疫期，政府可向入住者收取合理費用如約200港元一日。梁續指，上述措施應盡快實行，否則社會或需為此付上更大成本控制疫症。