海洋公園推全新親子免費活動　以五感探索大自然

本港新型冠狀病毒疫情放緩，關閉多月的海洋公園於星期六重開，海洋公園今（18日）推出全新免費親子教育活動「Redd’s 五感發現之旅」，藉此引導小朋友透過五感發掘大自然的奧妙。 小朋友及家長可到園內不同探索點，由教育大使帶領小朋友探索院內的鳥類、植物及昆蟲。

+ 11 + 10 + 9

本港新型冠狀病毒疫情放緩，關閉多月的海洋公園於星期六重開，海洋公園今（18日）推出全新免費親子教育活動「Redd’s 五感發現之旅」，藉此引導小朋友透過五感發掘大自然的奧妙。

市民入場前到海洋公園櫃位索取地圖就可以參加，毋須預約，小朋友及家長可到園內不同探索點，由教育大使帶領小朋友探索院內的鳥類、植物及昆蟲，更有專人講解。

海洋公園今推出全新免費親子教育活動「Redd’s 五感發現之旅」，藉此引導小朋友透過五感發掘大自然的奧妙。（曾凱欣攝）

小朋友近距離接植物牆 藉感官探索大自然

探索地帶第一站設一幅植物牆，牆上有多種不同種類的植物，小朋友可用肉眼近距離觀察植物的形象、花紋，亦可用手直接觸摸葉子的質感，利用不同感官發掘植物中的奧妙。

園內探索點設教育大使 與小朋友及家長互動

除了與家長一同探索，園內每個探索點亦設有教育大使，與小朋友和家長進行活動，包括講解活動內容以及透過引領問題，例如邀請小朋友以手掌量度昆蟲大小、尋找本港常見鳥類的足跡及以聽覺分辨不同的鳥叫聲等，從而訓練小朋友的觀察力及想像力。

教育大使亦會帶領小朋友採用自然遊樂方式，包括拋豆袋、配對不同畫上動物及物件圖案的石頭、利用天然材料如樹枝、花瓣、種子等創作畫作。

除了與家長一同探索，園內每個探索點亦設有教育大使，與小朋友和家長進行互動。（曾凱欣攝）

參加者離園時可換領紀念品一份

海洋公園7月起亦會推出智紛會員限定工作坊，利用不同天然材料如時令蔬果、香草及食用鮮花製作特色麵包，活動時間約90分鐘、每班12人，詳情將於園方網頁內公佈。另外，所有參加者凡於活動期間即時上載活動內容到社交平台即可於正門換領「威威與好友」紀念品一份。

疫情持續，園方強調活動期間會加強防疫措施，包括提醒小朋友清潔雙手、用後即時以酒精消毒活動素材及物品以及於烘焙工作坊保持每枱1.5米距離等。