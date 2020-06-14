國歌法｜學者指教育界應包容及教導學生　若犯法應制止

教育局修訂教師培訓要求，其中在2020/21學年起新入職教師及晉升教師需接受由局方舉辦的培訓，包括國家及國際教育發展、教師專業操守等，《國歌法》及港區《國安法》亦引起社會關注。嶺南大學協理副校長劉智鵬今早（14日）認為，一國兩制之下要承認「一國」，在香港學校及公共機構升國旗、奏國歌是自然不過的事。 同場的中國文化研究院院長葉偉儀認為，學生或因政治考慮而作出各種反應，教師應持專業操守和底線，除了包容及教導，若學生犯法要制止。

劉智鵬認為，試題引起爭議是源於試題設計提供的資料失衡，令考生難以作答。(資料圖片 / 黃寶瑩攝)

國歌法本應在97年回歸時出現

劉智鵬在商台節目《政好星期天》表示，國歌法本應在97年回歸時出現，並承認「一國」概念，認為在學校或公共機構升國旗、奏國歌是自然不過的事情，只是在回歸後20多年才出現令人不習慣。他認為，本港教師未必完全認識近代中國，笑言帶學生及老師回內地考察，或一個公廁體驗已完全破壞觀感，但若讓他們與內地同齡學生接觸，了解他們對未來看法，或有助加深彼此了解。

同場的中國文化研究院院長葉偉儀表示，明白學生對國歌法或有不同看法，部分人因政治考慮有不同反應，認為教育界要包容及接受學生會做錯事，要慢慢教導及提供改過機會，同時應有專業操守和底線，若學生犯法要制止。他又指，專業進修什麼時候都需要，認為不少人擔心被洗腦，反問「老師係咪咁容易洗腦？」

劉智鵬：惹爭議試題扭曲歷史

中學文憑試（DSE）歷史科有試題要求考生評論是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」引起爭議，最終考評局決定將試題取消。劉智鵬認為，試題引起爭議是源於試題設計提供的資料失衡，令考生難以作答；若試題必須利弊兩方均要提供論據，直言是把歷史扭曲。被問及教育局要求取消試題是否干預考評局，劉智鵬表示不同意，認為做法恰當，亦讓人看清楚考評局政策有需要調整，又認為大學收生應多元化，減低考生應考壓力。

葉偉儀表示，該惹爭議試題令人不舒服及難以接受，並解釋指歷史科不只要教導學生歷史知識，亦是一種價值教育，應灌輸正確價值觀。