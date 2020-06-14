張建宗譴責罷工罷課公投　對公務員參與絕不坐視不理籲潔身自愛

有團體因應「港區國安法」立法發起「罷工罷課公投」，政務司司長張建宗今日（14日）在網誌形容有關行為「損害港人利益」，必須予以嚴厲譴責；又指有公務員工會號召公務員參與其中，公然損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽，令人氣憤及遺憾，政府絕不會坐視不理。他呼籲學生不要參與該等活動，以免讓自己成為別人玩弄政治的籌碼和擋箭牌。

張建宗嚴厲譴責「罷工罷課公投」，形容有關行為「損害港人利益」。（資料圖片）

張建宗網誌以「堅守國家底線 香港重回正軌」為題，表示近年鼓吹「港獨」、「民主自決」的激進分子煽惑大量違法活動，行動不斷升級，更出現近乎恐怖主義的行徑，有恃無恐，明目張膽地挑戰國家底線，突顯香港成為國家安全的缺口，本港局勢發展變化已經到了中央不得不出手的地步。張寫到，世界上任何國家面對主權安全受到威脅時，依法採取果斷行動及時應對，絕對是責之所在，中央決定在國家層面進行國安立法工作，及時應對最有迫切需要解決的國家安全問題，實屬理所當然，並突顯中央對香港的高度重視和關懷。

國安立法是香港轉折關頭的「定海神針」

他認為，過去一年，社會動盪讓香港走向十字路口，國安立法可說是香港轉折關頭的「定海神針」，給香港重新出發的機會。

對於有公務員工會號召公務員參與「罷工罷課公投」，張建宗提醒公務員必須認清事實，保持理性，潔身自愛，以免辜負廣大市民的期許，亦應履行維護香港及國家安全的使命和責任。他又呼籲老師及家長要時刻關心、提醒和引導學生及子女要明是非、行正路、守法治，亦要學懂「有國才有家」的道理。

截至5月底 兩輪基金動用超過220億元撥款

此外，政府先後推出兩輪「防疫抗疫基金」（基金），共66個項目涉及79個計劃。張建宗表示，截至5月底，兩輪基金共已動用的撥款超過220億元，惠及超過118萬人次及13萬間企業/牌照持有人，並稱政府會因應社會各行業或從業員的需要及實際情況，採取果斷、破格的支援措施，以解企業及市民燃眉之急。