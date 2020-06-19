東鐵線5月底測試新信號系統發生3次事故　陳帆：絕對不理想

港鐵近年測試新信號系統期間多次發生事故，除去年3月18日荃灣線發生測試新信號系統，致中環至金鐘站有兩列列車相撞；東鐵線5月23日及25日測試新信號系統期間亦發生3次事故。 運輸及房屋局局長陳帆今日（19日）出席立法會鐵路事宜小組委員會，強調東鐵線5月底發生的3宗事故「絕對不理想」，但3宗事故成因不涉及系統性失誤，故現時東鐵線實地測試信號系統已暫停，並要求港鐵就事件提交報告，機電工程署將嚴肅跟進。

運輸及房屋局長陳帆今日（19日）出席立法會鐵路事宜小組委員會，提及東鐵線上月底測試新信號系統期間發生3宗事故，形容事件「絕對不理想」。（盧翊銘攝）

對於東鐵線5月底測試新信號系統發生3次事故，陳帆表示5月23日凌晨測試期間，發生列車車長不按燈號及指示錯誤行駛、車務控制中心的列車監察系統屏幕亦曾出現閃動，當中未能顯示行車狀況的情況。而5月25日凌晨測試期間，模擬聯鎖電腦系統發生故障，以測試其冗餘系統能否正常運作時，聯鎖系統按其設計出現了關機情況。

陳帆表示，上述發生的3宗事故是「絕對不理想」，惟在非行車時間發生，當時列車自動保護系統計運作正常，各列車之間有充足距離。加上3宗事故並無關連，成因不涉及系統性失誤，亦與去年荃灣線測試新信號系統的性質完全不同，故稱當局已要求港鐵詳細調查事件並提交報告，東鐵線實地測試信號系統現已暫停，機電署將嚴肅跟進。

港鐵機電工程總管梁志立補充，3宗事故全涉及人為因素操作程序，加上在非行車時間進行測試，重申「不涉安全、不影響客務」，亦與港鐵更換7條線路信號系統工程無關。

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