沙中線｜東鐵線年中逐步12卡換9卡車　載客量減港鐵未決定加班次

連接大圍至啟德站的屯馬線一期今年2月14日通車，港鐵今日（16日）交代沙中線工程進度，提及過海段「紅磡至金鐘段」已完成超過82%工程，料2022年首季通車。 為配合東鐵線將延伸過海，港鐵預計年中完成更換新信號系統，屆時將開始由現時的12卡列車逐步更換9卡列車，料最終更換共37列列車需時約1.5年。對於減少列車卡數，港鐵承認實際載客量會減少，但強調會根據客量變化，適時調整班次，惟未有透露實質細節。

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就東鐵線今年中會完成更換新信號系統，其後將逐步由12卡列車更換成9卡列車。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，東鐵線新信號系統及新列車已完成多個階段測試，隨着下月進入最後階段測試，年中起首八列的9卡列車亦會陸續投入服務。

黃琨暐續指，東鐵線新9卡列車車廂相比現有列車更寛敞，且設有動態路線圖、車卡連接通道LED顯示屏，並改良了扶手設計及照明系統。

隨著新9卡列車陸續投入服務，乘客今年中起將見到9卡及12卡車同時在東鐵線行駛。黃琨暐指，屆時港鐵將透過月台顯示屏、月台廣播及顏色標示，告知乘客下一架列車卡車數目，以助乘客適應新安排。而紅磡站附近的新軌道接駁工程亦會在今年第三季起展開。

對於東鐵線更新信號系統，以及新列車即將投入服務。黃琨暐補充，初期或出現磨合問題，惟會加派人員應對突發情況以疏導乘客，及安排工程人員就事故盡快作出維修。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，東鐵線列車今年中由12卡逐步更換成9卡，承認實際載客量會減少。（盧翊銘攝）

然而列車卡數減少，港鐵會否加密班次以分流東鐵線乘客。黃琨暐則指，屯馬線一期通車後已能發揮一定分流作用，相信過海段通車後，分流作用會加強，且紅磡站前往金鐘站將由18分鐘縮短至5分鐘。惟他補充，初期班次相信不變，加上受疫情影響，東鐵線客量下跌四至五成，故會在5月中視乎服務需求，適時調整列車服務班次，但未有透露卡數減少，對實際載客量的影響。

屯馬線全線目標2021年開通

至於現時沙中線工程進度，港鐵工程處總經理周蘇鴻則表示，「大圍至紅磡段」已完成99%工程；「紅磡至金鐘段」工程則完成超過82%，現已進行架空電纜、鋪設路軌工作，故屯馬線全線通車目標仍維持於2021年首季。

沙中線過海段紅磡至金鐘 目標2022年首季通車

而「紅磡至金鐘段」方面，周蘇鴻承認農曆新年後部分工人由內地返港須接受14天隔離，且部分由內地及歐洲物料供應受影響，港鐵一度需訂購本地材料，惟現時供應已恢復，故目標通車日期仍維持2022年首季。對於改訂本地材料，會否令沙中線造價進一步超支，港鐵未有回應。

而荃灣線去年3月18日測試新信號系統期間，一度出現兩列列車相撞。黃琨暐指，東鐵線信號系統與荃灣線不同，且其他地方亦有沿用，此系統現是香港的第三代系統，會經過安全驗證。據了解，東鐵線新信號系統供應商為德國西門子。