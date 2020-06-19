國泰注資｜議員質疑動用土地基金卻不質詢　陳茂波：是投資非開支

政府早前透過土地基金投資國泰航空，立法會經濟發展事務委員會及財經事務委員會的聯席會議今日（19日）討論相關事宜。不過國泰未有派代表出席，有議員對此感不滿。財政司司長陳茂波在會上多次強調，今次是一個投資，並非注資，且是維持香港航空網絡的關鍵要素。

陳茂波稱，今次注資國泰非開支而是投資。（盧翊銘攝）

立法會經濟發展事務委員會及財經事務委員會的聯席會議，今日討論政府向國泰航空投資273億元，惟國泰今日未有代表出席會議。

陳茂波發言時指，在全球220個航點，當中有49個客運航點及14個貨運航點只由國泰提供，故國泰以香港作為基地的航空公司，是維持航空網絡的關鍵要素，地位無可代替。他強調，政府今次投資不會參與國泰的日常營運，無意成為國泰長期股東，不是「入主」國泰。

會計界立法會議員梁繼昌質疑國泰未有派代表出席會議。（盧翊銘攝）

會計界梁繼昌質疑國泰未有派代表出席會議；批發及零售界的邵家輝也感不滿，希望國泰未來可以做好管治。

朱凱廸不滿，陳茂波打破23年慣例運作土地基金注資，質疑迪士尼是上市公司，同樣前來立法會接受財務委員會的質詢，不同意陳茂波解釋不公開國泰的資料是因涉股價等敏感資料。

陳茂波反駁，迪士尼或海洋公園均不是本港的上市公司，而且今次並非開支而是投資，維持香港航空網絡的關鍵要素；認為政府早放財政預算案時也表明，10%的未來基金投資與本港航運及物流有關，暗示無「入主」國泰。他又透露，太古集團在未償還債務，未贖回優先股前，要保持控制性股東地位。

財政司司長陳茂波出席立法會經濟發展事務委員會及財經事務委員會的聯席會議。（盧翊銘攝）

國泰是否能夠在五年內完全償還貸款？陳茂波表示，今次投資中有78億元是備用貸款，國泰要提取貸款要先交費用，政府向其計算的利息是固定，加上要在18個月限期內歸還及支付利息，故相信五年內完全償還貸款。

今次投資回報要視乎未來的航空業的發展，運房局局長陳帆指，正計劃吸引外來遊客，機管局也正與四間航空公司洽購50萬張機票。不過，他承認客運前景是困難，下降52%；但因電子商貿增加令物流需求大，相信香港機場的貨運量未來會由現時的500萬噸，升至1000萬，有利回報。