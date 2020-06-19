新版道路使用者守則生效　涉改筆試內容適用於下月中報考生

為提供更完備道路安全資訊予道路使用者，運輸署公布新版《道路使用者守則》，並於今日（19日）生效。 新版《守則》涉更新相關法例修訂及主要道路資訊，且對駕駛考試的甲部筆試及的士筆試（丙部）考核內容有所調整，故會適用於7月15日起向運輸署遞交考試申請的考生，有關考生將獲安排於9月28日或之後應考。

運輸署公布新版《道路使用者守則》，並於今日（19日）生效。（運輸署網頁）

《道路使用者守則》自2000年作出更新，相隔20年後運輸署公布新版《守則》。主要修訂有三方面，包括修訂相關法例、提供更多指示予道路使用者，以及更新資料。

修訂相關法例方面，新版《守則》內容更新了小巴及的士乘客必須佩戴安裝在座位上的安全帶、私家車及輕型貨車駕駛者須先通過暫准駕駛期才可申領正式駕駛執照、駕駛者必須停車熜匙以及遵守酒後駕駛、藥駕及毒駕等相關法例要求等。

同時，內容涵蓋更多指示予道路使用者，包括如何安全騎單車、為長者及殘疾人士如何安全使用公共交通、道路及相關設施等；並更新主要幹線編號、交通標誌與道路標記，並修訂圖片及文本用字。

運輸署提醒，因應法例不時有修訂，一切適用於道路使用者的規則、指示及資料，均以當時生效法例為準。

新版《守則》對駕駛考試甲部筆試及的士筆試（丙部）的考核內部有所調整，且適用於7月15日起向運輸署遞交考試申請的考生，他們將會安排於9月28日或之後進行考試。（資料圖片）

另外，因應推出新版《守則》，駕駛考試甲部筆試及的士筆試（丙部）的考核內容均會有所調整，惟考核題數、時間與及格標準將維持不變。而新版《守則》將適用於7月15日或之後向運輸署遞交駕駛考試甲部筆試及的士筆試（丙部）的考生，包括首次及重考生。故有關考生將會安排9月28日或之後進行筆試，並獲發新守則一本。