CitySuper兩款英國芝士醬或受肉毒桿菌污染　食安中心指已停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）呼籲市民，不要食用兩款由英國進口的預先包裝芝士醬，因有關產品可能受肉毒桿菌污染。兩款相關產品品牌同為「Primula」，進口商為「CitySuper」，並在旗下零售點銷售。食安中心引述CitySuper回應指，較早前收到該產品生產商的通知後，已將受影響產品停售、下架並展開回收。

兩款相關的產品分別為「Original Cheese Spread」及「Cheese Spread with Chives」。（Primula Facebook圖片）

兩款相關的產品分別為「Original Cheese Spread」及「Cheese Spread with Chives」，淨重同為每支150克，前者最佳日期為2020年12月29日，以及2021年1月7日、1月12日、1月14日。而「Cheese Spread with Chives」最佳日期為2020年12月29日，以及2021年1月5日、1月12日、1月19日。

食安中心指，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品生產過程出現問題，令產品可能受肉毒桿菌污染。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售。市民可於辦公時間致電進口商熱線，查詢上述產品的回收事宜。

兩款相關產品進口商為「CitySuper」，並在旗下零售點銷售。（資料圖片／歐陽德浩攝）

食安中心呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心亦會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動，調查仍然繼續。

肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。神經毒素可令患者的呼吸肌肉癱瘓，引致死亡。上述症狀通常在患者進食毒素後約18至36小時出現，但亦可介乎4小時至8天不等。