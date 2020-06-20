港版國安法｜罷工罷課未通過　學生實體票不達標　只20%工會達標

30個工會的「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」，今日（20日）就罷工罷課舉行「公投」。由於投票人數不多而一度告急，至接近晚上7時許因部分票站出現人龍，四個分別位於慈雲山、太子、油麻地及銅鑼灣的票站，延長一小時至晚上9時才結束；另中學生罷課於灣仔及屯門票站亦同樣延遲。但仍然有人未能趕及投票，對於未能投票感到失望。 慈雲山投票站是今次公投的最大票站，也是中學生投票的中央點票站。點票在晚上約9時半開始，每個票箱進行兩次點票，以確保票數準確；不同工會會由理事進行點票程序，料結果會於晚上11時公布。 在周日凌晨，大會公布學生票總數雖然達標，但實體票未達5,000票，「中學生行動籌備平台」宣布未能啟動罷課行動。罷工動議同樣不足票數通過，30個工會總票數為8,943票，距離要有6萬票尚欠85%。

新公務員工會主席顏武周（左）鞠躬多謝會員投票。（李澤彤攝）

【00:55】顏武周回應「港版國安法」內容時指，工會要讓同事有渠道表達意見，如何具體回應要求交給政府，他認為沒有必要強制公務員宣誓。至於會否影響公務員士氣，他認為具體上釋除憂慮，責任在政府。

徐考澧指，沒有預料過今日有這些多人士想加入工會，而此刻未有具體後續行動，會再進行商討。

顏武周回應「港版國安法」內容時指，沒有必要強制公務員宣誓。（李澤彤攝）

【00:51】香港酒店工會主席徐考澧表示，今日見到很多打工仔排長龍，亦見到很多人即場加入工會。今次投票未達標，他指可能有人認為門檻6萬太高，但其實只佔各行業5%，而今次只是新工會浪潮的第一步。總工會新會員增加人數超20%，顯示不少人想站出來，相信新工會及中學生發起公投是新抗爭路線，起步是將來成功的基石。

【00:37】新公務員工會主席顏武周公布，該會總投票人數為1,191，佔全部約13%。電子有1,134票佔95%；實體57票，佔5%。結果99%憂慮國安法影響自由，有86%同意就國安法在港實施發起工業行動；96%同意成立罷工基金；98%認為沒有需要強制宣誓擁護基本法和特區政府。

顏表示，投票人數佔工會會員36%，比預期多。他指政府最近不斷出聲明恐嚇，感謝同事行使權利，明白恐懼而未有投票同事的憂慮，強調「唔需要擔憂」。雖今次票數未達目標3,500人，仍希望政府正面回應憂慮，會再商討後續行動。

【00:33】30個工會總票數為8,943票

動議一（反國安法）：同意有98%，不同意1.72%，棄權0.28%

動議二（發動罷工）：同意95.4%，不同意1.66%，棄權2.9%

罷工門檻：只有20% (6個）工會通過動議二罷工/工業行動門檻，80% (24個）不通過。

總工會人數：16,975（上升21.4%）總投票率52.7%

【00:32】鄭家朗以該男子拍攝學生照片事件為例，認為顯示國安法對學生恐嚇非常真實，強烈譴責以曝露學生私隱方式懲罰學生。被問到會否後續行動，他稱會再商討。被問到新華社公布港區國安法內容，鄭家朗形容是將學生成為針對對象，擔憂香港教育部門會再管束限制學生。他稱明白對公投有期望，但單靠中學生力量十分困難，希望大家一起抗爭。

【00:15】學生投票結果：

議案一：反對國安法

實體投票——贊成：3,632；反對：32；棄權：3

網上投票——贊成：6,035；反對：385；棄權：0

議案二：罷課

實體投票——贊成：3,393；反對：63；棄權：20

網上投票——贊成：5,325；反對：118；棄權：991

【00:10】於鄭家朗發言期間，現場懷疑一名男子拍攝主辦單位人員「大頭相」而有爭執。男子聲稱拍攝傳送給朋友是「想欣賞」。男子其後在場刪除相片後離開。

6月21日【00:02】「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗表示，完成七個票站結果。公投實體及網上投票共有10,101票，兩項議案均是同意較大。但由於實體票不足5,000票的門檻，公投結果未能啟動罷課行動。他又指，投票結果顯示社會氣氛要更多時間做準備，未來會更加努力推動中學生行動，稱「不要讓中學生孤軍抵抗暴政」。

鄭家朗認為，實體5,000票的門檻合理，因罷課非容易事情。他又指，公投讓人恐懼是因政權一連串打壓，有一萬票已是很好結果。現時未完成點算同意票數，但暫時可見是超過60%；至於會否再發起另一次公投，則要視乎大家努力及如何判斷社會氣氛。

+ 6 + 5 + 4

慈雲山聯合票站在晚上9時關閉，有人成功在結束5分鐘前趕到成功投票。投票者李小姐表示，由於今日有事本來未能趕在8時投票，但得悉票站延長一小時，故馬上趕來投票。對於政府指「公投」違憲，她說：「我要表達我意見，唔使理政府點睇。」

遲來投票者：國安法令人感到所有事已成定局

不過，也有人因為遲了一分鐘被拒進入票站。來自設計界的湯先生匆匆忙忙趕到票站，但因為時間已是9時01分，於是票站大門未關上，但也遭義工拒絕讓他投票。

湯先生直言感到失望，但承認自己對今次公投不太上心，至朋友提起才記得，又知道票站延遲關門，故希望趕來表達意見。是否因國安法出台才激發投票的想法？他認為，國安法令他感到香港所有事已成定局，「民氣」有落差，令人很灰心，「但都想嚟試一試。」

+ 7 + 6 + 5

需6萬人投票 下午5時半仍不足一成

同樣無法投票的香港創建及工程人員總會的會員李先生，完成工作後才趕到慈雲山票站，因覺得每一票也很重要。但當他得悉今次罷工的投票門檻是6萬人，而30個工會早前公布的會員人數僅得約1.4萬，直斥「好失望，我覺得啲人係自私。」

今次公投原定今晚8時結束，但由於多區票站出現人龍，故主辦方公布部份票站截龍時間延至晚上9時。「二百萬三罷工會聯合陣線」Facebook公布，截至下午5時半，罷工公投參與人數為5,495人，距離門檻60,000人仍有距離。