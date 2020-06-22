馬鞍山4幅綠化地擬改建公私營房屋　供逾7,000個單位　容納2萬人

香港房屋問題一直未解決，政府向沙田區議會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，以改劃7幅土地用作住宅，或政府、機構或社區用途，當中4幅用作房屋發展，料可提供約6,180個公營房屋單位，及約1,040個私營單位，可容納約20,430人。

建議的房屋和學校發展用地及擬議交通改善工程（區議會文件）

規劃署沙田、大埔及北區規劃處，以及土木工程拓展署房屋工程組，向沙田區議會發展及房屋委員會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖。文件指，為增加土地供應，回應公共房屋需求，土拓署於2015年評估馬鞍山「綠化地帶」用地發展房屋的可行性，結果建議7幅政府土地，可用作公私營房屋、小學及水務設施，可提供約6,180個公營房屋單位，及約1,040個私營單位，可容納約20,430人。

根據顧問的研究，文件指，雖然土地位處「綠化土地」，但當中並不包括被認定為具存護價值的地點；大部份文化遺產亦可透過工程設計及實施緩解措施而不受影響。

基於研究結果，文件指當局建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，包括將分別位於樟木頭村以東、以西的土地，及一幅位於馬鞍山村路下段的土地（面積分別約1.46公頃、1.38公頃及2.26公頃），由「綠化地帶」改劃為「住宅（甲類）11」地帶，最高地積比率為6.8倍，三幅地可分別提供約1,820、1,660及2,700個公營房屋單位，預計人口約17,310人。

另外，馬鞍山村路上段的2.73公頃「綠化地帶」，將擬改劃為「住宅（乙類）6」地帶，其最高地積比率為3.6倍，建築物高度限制於主水平基準上250米，可提供約1,040私營房屋單位，預計人口約3,120人；並附設一所150個宿位的安老院舍。

至於其餘4幅土地，文件透露將用作支作住宅發展，包括小學、道路等，位於馬鞍山村路上、下段等。另外，梅子林路近富安花園的土地擬改為「其他指定用途」，註明「污水處理廠」地帶，為沙田岩洞污水處理廠的一部份。