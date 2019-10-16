【施政報告2019】政府稱收地「接踵而來」？　數據揭穿語言偽術

新一份《施政報告》今日（16日）出爐，當中在房屋土地範疇著墨不少，更提出引用政府以往強調為「尚方寶劍」的《收回土地條例》建公屋。除了收回三類私人土地外，又指出政府會引用條例收地工作會「接踵而來」，未來共涉約700公頃。 不過，政府其實將古洞北／粉嶺北、洪水橋，及元朗南發展區等一直按計劃推行的項目，計入未來需收回的私地計算，所佔土地面積已達上述700公頃的九成，變相搬收字「領功」。 本土研究社成員陳劍青則批評，政府提及的收地700頃，當中並無「新招」，批評只是濫竽充數。

特首林鄭月娥在記者會指出，政府將「大膽」地使用《收回土地條例》收地，以建百分百的公營房屋。（資料圖片）

稱未來收地700公頃 引用條例「突破思維」

特首林鄭月娥在記者會指出，政府將「大膽」地使用《收回土地條例》收地，興建百分百的公營房屋，包括公屋、綠置居、居屋或首置盤。

按新一份《施政報告》所示，除了收回三類私人土地外，政府引用條例收地的工作將「接踵而來」，當中涉約700公頃，有400多公頃料將於未來5年收回，遠超過去5年收回的20公頃。

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歷屆特首提出新發展區 佔預期收地面積九成

林鄭多次強調引用條例「突破思維」，不過，《施政報告》將古洞北／粉嶺北、洪水橋／廈村，以及元朗南發展區需收回的私地，計算在該700公頃內，其餘則為其他公營房屋計劃及公共工程。然而，上述發展區均由歷屆特首提出，包括曾蔭權及梁振英。

翻查數據，整個古洞北／粉嶺北新發展區須收回的私地共182公頃；洪水橋則約324公頃；元朗南則推算約146公頃。換言之，上述發展區已「未來收回土地」面積約逾9成。

政府收回棕地 惟難安置部份現有作業

此外，《施政報告》又提到引用條例收回新界棕地，料約450公頃，規劃署會優先檢討當中160公頃較接近現有的棕地。

不過，消息透露，對於政府如何處理有關棕地的現有作業者，政府至今仍在探討。消息指出，雖然政府將興建多層樓宇安置棕地作業，但屆時租金可能約數十元一呎，對比現時僅數元的呎價，料難以安置部份現有作業。

本土研究社成員陳劍青指出，《施政報告》提出收地700公頃，有大部份為已公佈的新發展項目，當中並無「新招」。（資料圖片／李澤彤攝） 本土研究社：政府僅濫竽充數 本土研究社成員陳劍青指出，《施政報告》提出收地700公頃，有大部份為已公佈的新發展項目，當中並無「新招」，批評有關數字只是濫竽充數，「當咗自己好似成功爭取咁！」 他又指，即使撇除該700公頃，按新一份《施政報告》的說法，若政府引用條例收回棕地，只會收回較接近新市鎮等的地皮，未有理會其他具千公頃的棕地，批評力度不足。 他續指，政府口中的「百分百公營房屋」包括首置盤。他認為，在現今樓市下，年輕人根本難以負擔有關單位售價，相關措施無法對應年輕人的置業問題。