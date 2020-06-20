新冠肺炎・6.20｜瀝源邨祿泉樓78歲確診婆婆不治　成第五名死者

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，截至昨日（19日），本港累計個案1,128宗，包括1,127宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增三宗個案，全部為輸入個案，均曾到訪印度。本地個案方面，截至昨日本港連續第六日沒有新增確診個案。 衞生署衞生防護中心下午公布，今日新增一宗輸入個案，患者為一名40歲女子，她昨日來港前一直居於菲律賓，抵港有頭痛，由亞博檢測中心送瑪嘉烈醫院。威爾斯親王醫院晚上公布，居於瀝源邨祿泉樓8樓的一名78歲確診婆婆，至今日下午5時33分離世，至今共有五名新型冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。

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【21:40】威爾斯親王醫院發言人今日公布，一名78歲確診感染新型冠狀病毒病女病人(確診個案 #1092)於今日下午離世。病人於6月2日入院接受治療。她居於瀝源邨祿泉樓8樓，入院當時發燒、呼吸困難及咳嗽，情況穏定。病人情況其後轉差，於6月8日轉送深切治療部，期間需插喉丶洗腎及使用呼吸機協助呼吸，並需注射強心針。病人治療期間病情持續惡化，至今日下午5時33分離世。院方對病人離世感到難過, 並會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有五名新型冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜祿泉樓78歲女病人下午離世 相隔三個月首有患者死亡

【21:35】破產管理署數據顯示，今年5月提交破產呈請書的數目達2,079宗，是繼2003年沙士時5月錄得2,311宗以來最高。提供理財輔導服務的明愛向晴軒指，今年暫時接到求助數字與往年相若，但18至25歲年輕人的求助則有上升，最細僅得18、19歲。因經濟未知何時才恢復，料求助人數會上升。

求助的個案中，有空姐因消費欠下40至50萬元款項，惟因疫情工作暫停而導致收入大挫，即使做兼職，收入亦未夠償還貸款，故考慮申請破產；亦有一些年輕人為一嘗做生意而供「夾公仔機」，導致出現欠債。

5月破產申請創沙士後新高 欠債40萬空姐疫下停工零收入擬搞破產

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【16:35】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1060、1102和1109），至今共有1,077名確診或疑似病人康復出院。現時共有47名確診病人分別於七間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1092和1100），其餘44人情況穩定。

【16:08】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日）下午4時，中心正調查一宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計1,129宗（包括1,128宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及一名40歲女子，她曾於潛伏期身處菲律賓，抵港有頭痛，由亞博檢測中心送瑪嘉烈醫院。

新冠肺炎｜40歲女子菲律賓來港確診 連續七天無本地個案

【14:00】據了解，今天連續第七日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

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【12:15】康文署的免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場等，今日起全面重開，各位「波牛」終於可重回舊地大展身手。今日早上到銅鑼灣維園的球場，已聚集不少市民到場踢波及做運動。李先生表示，以往一個星期會來打籃球二次，三個月來終於可以到「街場」打波，當然感到開心，而且眼見自己發胖，也希望來操練一下，流汗減肥。

現場所見，不少市民已經放下戒心，脫下口罩，與不認識的朋友一同切磋，坦言「機率咁低，冇事嘅！」

限聚令｜康文署球場重開 波牛再聚維園：「街場玩先有feel」

昨日總覽：新冠肺炎・6.19｜今日新增3宗輸入個案 消息：下午再增1宗病例

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