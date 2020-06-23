調查：逾半數公司曾放無薪假　95%僱員因疫情出現負面情緒

新冠疫情持續半年有餘，香港的失業率節節攀升。有調查發現半數以上公司曾放無薪假，超過三成公司曾裁員，而有95%的僱員因疫情出現不同的負面情緒。

基督教家庭服務中心之「盈力僱員服務顧問」與 Recruit 於本年5月至6月期間,進 行了網上問卷調查，了解企業的抗疫措施及僱員在疫情中的工作感受。（受訪者提供）

基督教家庭服務中心之「盈力僱員服務顧問」與 Recruit 於本年5月至6月期間以網上問卷形式成功訪問了627名打工仔，發現有42.9%受訪僱員表示，疫情下公司有「特別人事或經營安排」，令受訪者或者同事的薪金及工時受影響，當中53.9%表示公司曾推行無薪假，32.3%表示公司曾裁員，當中以個人服務業、飲食及酒店業情況最為嚴重。

調查亦指有95%的僱員出現了負面情緒，求助個案亦較去年同期上升一成，最多人的負面情緒源於擔心受感染、防疫物資短缺或質素欠佳、擔心經濟前景等。中心指打工仔在疫情下面對減薪、裁員「雙重打擊」，基於防疫措施，部分社交及康樂設施在疫情期間需關閉，市民在無處舒展身心下，令怨氣積累。中心建議僱主在作出裁員等特別安排時應盡早及清晰公布，並向離職員工提供再就業和情緒的協助。