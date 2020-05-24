新冠肺炎疫情陰霾未散，官方呼籲港人或要迎接抗疫新常態。面對種種未知與不安，專研本港精神健康政策的港大教授謝樹基認為，本港未必會湧現大量情緒崩塌個案，但疫情曠日持久，出現抑鬱或焦慮等病徵人士將隨之增多，需要特別留神。他又特別提到，社會經歷連串不安、9月立法會選舉亦將至，將加深潛在挑戰。 有危亦有機，步入後疫症時代，身兼精神健康諮詢委員會委員的謝樹基認為，正好提供契機予港府填補服務缺口及重整公眾教育規劃，包括向經歷連串社會震盪的年輕人提供具針對性的支援。

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陷抗疫抑鬱與不安 情緒病過來人自助也互救：相伴傾聽最重要

抗疫成新常態 學者憂港人增情緒病危機 促港府修補精神健康缺口

港大教授謝樹基認為，疫情曠日持久，出現抑鬱或焦慮等病徵人士將隨之增多，需要特別留神。（資料圖片 / 江智騫攝）

香港大學社會科學學院副院長謝樹基指，心理狀況可循兩大元素審視，即外在壓力和個人心理質素，「抗逆力唔好，少少事都會騰雞」，部份內向或怕醜人士面對壓力時，則會比較「遴迍」。他相信，雖然疫情仍然持續，惟不會突然湧現大量精神健康個案，因確診與否需符合嚴格標準。但他預料，出現病徵的人士將會增加，例如易有抑鬱徵狀，「會唔開心，瞓得唔好」，或有焦慮情緒，「可能會頻頻檢查口罩、手部乾唔乾淨，諗自己出唔出街好。」



疫情下，市民或面臨巨大精神壓力，社交距離或造成孤獨感；疫情難防，部份人的思維亦有可能趨向災難化，「例如有人搭𨋢咳，可能會無限放大」。至於精神病復元人士，亦有可能受疫情所困，出現行為異常，例如緊張口罩存量，如數家珍，甚或疑神疑鬼，或與家人磨擦增多等。但他提醒，不應過度演繹，將所有行為病態化，因事實可以是一體兩面，「其實佢或者係緊張，想保護自己。」

疫情持續，不少港人深陷不安。（高仲明攝）

後疫情時代，正好提供契機重整本港精神健康服務。謝樹基認為，港府應認清現時服務缺口，以及快速識別高危群組，及早發現與介入。他提到，青少年有服務需要，受疫情影響，學生停課多時，重返校園時需要多方準備及心靈支援，加上早前社會不安寧，年輕人被標籤，亦憂心前途及工作去向，承受巨大壓力，他認為港府需多加留神。

謝樹基補充，小學生輪候公共醫療的精神科時間甚長，但不能置之不理，而長者精神健康亦應納入長遠規劃藍圖，認知障礙及抑鬱個案與日俱增，雙老自殺亦時有所聞，政府理應積極迎對。

他又謂，港人對情緒病的接納程度較以往增加，「起碼有藝人會願意現身說法，講自身困難同挑戰」，情緒病復元人士亦願意受訪分享，「五年前都未必咁多，可能都會戴晒口罩（遮蓋容貌）」，但他認為現時的公民教育欠缺系統，難以全面「入屋」，亦令公眾認知停濟不前。謝以新西蘭為例，指當地精神健康教育以年計，亦循序漸進簡介各類情緒及精神疫病，形式有別於本港的「即興式」（ad-hoc）教育。他認為，港府宜趁機重整及思考公眾精神健康模式。

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疫情下，世界常態轉變，他認為亦是時機探討精神健康服務的新思維。他表示，傳統面談模式有其價值，但隨著視像平台於抗疫時代冒起，亦可趁勢研究如何善用科技，應用於精神健康服務，「網上起碼唔使舟車勞頓。」謝又表示，現時服務主要以專業主導，「但無可能廿四小時運作」，未來方向可循鼓勵民眾自發著手，由復元人士互相支援，鞏固支援網絡。