啓思中學新校長Adames：冀學生尊重文化、政見差異　教育非為懲罰

位於將軍澳的直資學校啓思中學下學年將迎來新面孔，現任兼創校校長張紹銘將於8月卸任，擁有18年本地教育經驗的新校長Anthony Adames將正式接棒。談及近期社會事件大多涉及學生，Adames認為尊重是箇中要素，他期望學生能尊重文化、政見差異，未來希望能訓練學生核實資訊（Fact-checking）技巧，而非從單一渠道接收資訊；而移居本港11年的他坦言：「希望將來能被視為一名『香港人』。」 校長交接程序於本學年初已開始，Adames與張紹銘同時出現在校園內，與師生共事，詎料遇上新型冠狀病毒肺炎疫情，停課期間學校採用Google Classroom網上教學的同時，Adames亦不斷透過視像教學軟件Hangouts與教職員召開會議。

擁有18年本地教育經驗的新校長Anthony Adames，將於8月接任啓思中學校長職務。（李澤彤攝）

啓思中學本學年的最後上課日維持在6月26日，惟開學日則訂於8月14日，沒有補課計劃。遇上疫情、停課對新舊校長來說均是前所未有的挑戰，但Adames形容，疫情前學生經常利用Google Classroom平台，因此熟悉網上學習環境，復課後大多能接駁後續課程。

會為就讀IB課程學生提供獎學金

Adames認為，全球各地均受疫情打擊，或會打亂部分家長或學生的海外留學計劃，他認為啓思中學同時具備本地新高中及國際文憑（IB）課程，提供體藝、中英語及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）等貼近國際的教學模式，因此對該批學生來說啓思是一個好選擇，並會提供獎學金，吸引體藝方面表現出色的學生入讀。

啓思中學來年中一級約有140人，數字與去年相若，但會加開一個班別至6班，使每班平均人數減少。Adames強調，學校歡迎來自不同階層、不同家庭背景的學生入讀，不論來自公屋或是私樓。

去年啓思中學的課程學費幾乎是全港直資學校之中最貴，即將卸任的張紹銘指，對比提供同一國際文憑課程教學質素的國際學校，啓思中學的學費已相對較低。（李澤彤攝）

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根據統計，去年啓思中學的課程學費幾乎是全港直資學校之中最貴，即將卸任的張紹銘指，對比提供同一國際文憑課程教學質素的國際學校，啓思中學的學費已相對較低，學校亦會繼續提供學費減免計劃，協助有經濟需要的學生入讀。按教育局收費證明書，啓思中學開辦本地課程及國際文憑課程，每年學費為83,210元至201,796元。

張紹銘於卸任後，新學年將會轉任為校董會成員。由2006年擔任創校校長至今近14年，張直言最近數個星期很感觸，最印象深刻的是該校首批畢業生，近年學有所成回校演講。

張紹銘認為，應該鼓勵學生討論不同事件，訓練其批判性思考，而非單純直接地從社交媒體接收資訊。（李澤彤攝）

冀未來希望能訓練學生核實資訊技巧

談及近日的社會事件，張紹銘認為，應該鼓勵學生討論不同事件，訓練其批判性思考，而非單純直接地從社交媒體接收資訊。Adames則希望，學生應以尊重的態度應對文化及政見差異，同時應抱持正向思維，認同不應從單一渠道接收資訊，未來希望能訓練學生核實資訊（Fact-checking）技巧，他說：「學校的目標並非懲罰學生，而是教育；懲罰只會在法院或監獄中進行。」

Adames於2001年起移居香港，過去18年來一直於本地從事教育工作，今年於教育大學修畢教育博士課程。他直言期待開展在啓思中學的職務之餘，外籍面孔的他亦有另一個願望：「希望將來能被視為一名『香港人』。」