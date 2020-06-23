房委會擬逆市加租9.66%　委員倡提供2個月租金寬免　檢討機制

受新冠肺炎疫情拖累，本港失業率創15年新高。不過，在現行機制下，房委會擬「逆市加租」，建議在9月1日起加租9.66%，租金上調金額為42元至498元。 有房委會委員形容，若在疫情下加租，有關做法「離譜和諷刺」，希望當局可提供租金寬免，又指今次反映公屋租金的可加可減機制滯後，希望日後可檢討。

房委會建議，公屋在9月1日起加租9.66%。（資料圖片）

根據《房屋條例》，當中訂明房委會須每兩年檢討公屋租金一次，並須按兩個期間的收入指數變動，調整公屋租金，最高可加租10%。

在現行機制下，根據今次檢討的結果，當局發現2019年的公屋租戶家庭每月平均收入為 24,817元，較2017年的22,631元高，故建議今年9月1日起加租9.66%

建議檢視機制

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現時經濟下行，但房委會按機制下仍然加租，反映機制滯後。他又指，過去本港經濟較好，加租在所難免，較難察覺有滯後的問題，但今次經濟急速逆轉，凸顯了有關問題，認為日後應檢視機制，例如制定經濟指標參考，以作緩衝。

公屋聯會則指出，現時香港失業率持續上升，最新為5.9%，而申領租金援助計劃的租戶，更由2014年7月約12,300戶，增加至今年5月的約20,100戶，增幅為63%，反映基層市民對租金援助有更多的需求，要求房委會提供寬免租金兩個月的紓緩措施。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現時經濟下行，但房委會按機制下仍然加租，反映機制滯後。（資料圖片／張浩維攝）

反映機制滯後

身兼房委會委員的民主黨立法會議員尹兆堅同樣表示，《房屋條例》中的租金調整機制欠缺法定調節制度，令房委會要根據過去兩年滯後數據，作出未來兩年的「必加必減」決定。尹建議運房局需要檢討有關法例條文，因應實際需要作出法例修訂。

他又批評，在疫情下加租9.66%是「接近到頂」，形容做法離譜和諷刺，希望房委會提供2個月的租金寬免，以抵銷9.66%租金加幅，及未來持續出現的經濟下行和失業等狀況。

房委會委員、民主黨立法會議員尹兆堅說，疫情下加租9.66%是「接近到頂」，形容做法離譜和諷刺。（資料圖片）

寶林邨街坊麥先生表示，現時每月繳交約2000多元租金，加租近一成尚可負擔，「唔太吃力」。不過，他指，近年本港經濟環境轉差，疫情又衍生防疫開支，以其一家四口為例，每月口罩開支約六百多元，不明白為何仍要加租，認為凍租會更理想，「不過要加都冇辦法。」

租住三百多呎寶林邨單位的梁女士亦反對加租，認為目前經濟不景，百物騰貴，房委會應凍結甚至減租，以抒解民困。她認為，未來加租近一成，平日支出或要更謹慎，「睇餸食飯啦。」