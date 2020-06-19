房委會本年度編配3萬公屋單位　一文看清港島西九靚盤

公屋輪候時間漫長，但隨新冠肺炎疫情影響，去年度情況或更甚。消息指，房委會於2019/20年度最終只編配了24,100伙公屋單位，達標率只得7成，原因是政府使用了火炭駿洋邨作檢疫中心，而本來打算用作檢疫設施的粉嶺暉明邨亦被破壞，加上西九龍海達邨落成時間延長，故有6,650個單位仍未能如期入伙。 不過，房委會估算本年度可供編配的公屋數量逾3萬伙，當中有不少位處市區，包括黃大仙富山邨、東匯邨等，而海達邨部分單位更享有海景，更有罕有的港島新公屋樓盤會分配予申請人。

火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，曾接收鑽石公主號郵輪返港居民。（資料圖片／蔡正邦攝）

駿洋邨轉作檢疫中心​ 上年度僅編配七成單位

據了解，房委會於2019/20年度原先估算可編配24,100伙公屋單位，但實際上只編配了17,500伙單位，達標率只得72.6%，較2018/19年度的99.7%大跌。

出現差異的原因，據悉主要是政府使用了逾4,800伙的火炭駿洋邨作檢疫中心，而粉嶺暉明邨（942伙）亦被破壞，西九龍海達邨第一座（852伙）的落成時間亦較預計遲，故在今年3月底，上述共6,650個新建單位仍未能入伙。

消息指，房委會於2019/20年度最終只編配了24,100伙公屋單位，達標率只得7成。（資料圖片）

本年度半數單位屬新建

據悉，房委會估算2020/21年度有約31,400個單位可供編配，當中有14,900伙是新單位，另有16,500是翻新單位。

不過，雖然本年度有14,900伙新單位，但據悉實際單位供應量只有8,284個。據了解，至今有三個屋邨（駿洋邨、暉明邨、海達邨第一座）未能如期入伙，故連同上述三個屋邨的6,650伙，才令本年度個14,900新單位可編配。

據了解，今年可編配的新單位，當中不少位於市區，例如黃大仙富山邨、東匯邨等，而港島區則有柴灣漁灣邨。

七成單位將編配予公屋申請者

房委會擬將大部份單位編配予公屋申請者，估算22,000伙將會編配給他們，合共佔所有編配類別七成，當中一般申請者可配19,800伙，而2,200伙可配給非長者一人申請者。至於其他類別，則有清拆安置、初級和退休公務員、各類調遷等。

此外，由於市區的新建公屋增多，由去年7月4日起，在2014年9月30日或之前登記的公屋申請者，可選擇更改公屋選區為「市區」，當中包括港島及九龍。