的士業界多支持起錶加6至8元　的士小巴商總會：可改善司機態度

市區、新界及大嶼山的士兩年前向運輸署申請加價，當中市區的士落旗價建議由24元加至30元，惟申請仍未通過。香港的士小巴商總會近日再諮詢業界，建議進一步調高市區的士落旗價6元至10元，即落旗加至30至34元，「跳錶價」則維持不變，料7月初向運輸署提出申請。 的士小巴商總會理事長周國強今日（25日）在港台節目《千禧年代》指，有加價6元、8元、10元三個方案，而大部分會員支持加價6至8元。他表示的士業界自2017年起已無加價，認為加價不會令市民減少搭乘的士，同時司機的服務態度也會改善。

香港的士小巴商總會日前向會員發出內部通知，建議市區的士加價6元至10元。加價後，市區的士落旗起錶收費將為現時24元，增至30元至34元不等。（消息人士提供）

周國強指，的士業界自2017年開始已經沒有加價，而維修、人工、保費的開銷都高，若是年長司機，還會有額外的保費開支。他說一個工種加價，是以能否令從業者糊口為標準，而提高收入也會令到司機態度不好的問題得到改善。

若每日做20單 日收入可增加150至160元

他說業界近年來「很慘」，來自輕型貨車、白牌車的壓力較大，也因此一直不敢加價。是次給會員三個方案，分別是「跳錶價」加6元、8元及10元，大部分車主都選擇了6至8元方案。他說以一個司機每日做20單來計算，相信每日收入可以增加150至160元。而至於加價是否會令市民不再選擇搭乘的士，他則表示不擔心，認為目前本地消費已經令的士生意恢復到過去8、9成，希望政府可以特事特辦，早日通過加價方案。