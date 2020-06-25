新冠肺炎｜單日增14宗輸入個案　12名患者同乘阿聯酋EK380抵港

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日（25日）新增14宗輸入個案，當中12人來自巴基斯坦，另有兩人分別到過菲律賓和印度，大部份患者沒有出現病徵。本港個案累計1194宗，包括一宗疑似個案。 到過巴基斯坦的患者，均乘搭阿聯酋航空EK380航班，於6月23日由杜拜抵港。曾到過菲律賓的患者則乘搭國泰航空CX906航班，於6月24日由馬尼拉抵港。曾赴印度的患者乘搭國泰港龍航空KA734航班，亦是於6月24日從吉隆坡到港。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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衞生防護中心指，截至下午4時，今日新增14宗個案涉及9男5女，年齡介乎2至39歲，全部曾於潛伏期身處外地，當中12人到過巴基斯坦，兩人分別到過菲律賓和印度。

全部患者沒有長期病患，大部份患者沒有出現病徵，其中第1192宗個案由富豪東方酒店送院。第1185宗個案、19歲女子於6月23日起有流鼻水；第1186宗個案、34歲女子於6月21日起失去嗅覺、味覺和頭痛；第1190宗個案、39歲男子於6月22日起咳嗽；第1193宗個案、2歲男童於6月22日起腹瀉。

12名患者乘阿聯酋EK380 6月23日由杜拜抵港

12名到過巴基斯坦的患者，均乘搭阿聯酋航空EK380航班，於6月23日由杜拜抵港，座位分布在20多行為主。曾到過菲律賓的第1192宗個案，乘搭國泰航空CX906航班，其座位編號為34C，於6月24日由馬尼拉抵港。曾赴印度的第1194宗個案，乘搭國泰港龍航空KA734航班，其座位編號為45K，於6月24日從吉隆坡到港。

本港今日新增14宗輸入個案。（資料圖片）

兩人出院 一人情況危殆

醫院管理局表示，截至今日中午12時，第338宗及1097宗個案出院，至今共有1088名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用610間負壓病房，合共1194張負壓病床，共有85名確診病人仍然留醫，其中第595宗個案情況危殆，其餘84人情況穩定。