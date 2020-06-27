01獨家｜內地婦英國抵港滯留機場15天　全覽微信撰文食餅睡地

11名非港人旅客上周六坐阿聯酋航空「疫機」EK380來港，滯留香港機場5天，事件哄動全城。《香港01》發現，坐困機場的不止這批人，至少一名英國來港、欲回珠海的內地老婦，已在機場禁區流連15天。 該名老婦乘搭英國航空來港，15天來只可睡在地上，靠陌生人買飯給她充飢。她欲回去內地，卻被三方所拒，多路不通：簽證到期無法飛回英國；本港不准非居民入境；無法轉機到內地。她至今仍滯留於機場內，每天在社交平台微信「朋友圈」發文求助。 有專家指出，若該老婦染有新冠病毒，留在機場15天之久，既有傳播病毒予他人的風險，也可能導致機場員工把病毒帶入社區，情況十分不理想。專家認為，港府倘未能解決現行轉機問題，應暫停所有轉機服務。 記者正向機管局、衞生署、食物及衞生局、英國航空查詢，了解當局會如何處理劉姓老婦的事件。

《香港01》發現，一名由英國來港的，內地老婦已滯留在香港機場15天。 （網上圖片）

稱曾向中聯辦、「大使館」求助

《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍。該婦人滯留在香港第二天時，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，無法在港強制隔離14天。她曾要求隔離檢疫，但亦被拒。

劉在微信帖文說：「我要求香港機場把我『押送』回珠港澳大巴上也不行，我要求轉一個航班飛往內地任何一個機場也不行。」她稱曾向中聯辦、「大使館」求助，但亦不得要領，「他們的回答是：一國兩制，港人治港，我們不好插手。」

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稱有糖尿病心臟病 「我要求回大陸去看醫生」

劉婦表示，她持有中國身份證及中國護照，是中國公民；患有糖尿病，每天需注射胰島素，同時患有心臟病，她稱需要買藥但買不到，「我要求回大陸去看醫生，他們不讓！」她在機場逗留期間，只有航空公司職員給予她樽裝水及梳打餅，後來有陌生人向她送上飯盒、乾糧、飲品及口罩。她指自己本來睡在椅子上，但後來有人搬走椅子，她只能睡在地上；後來獲發毛毯，但該處很冷，又長了紅疹。

從劉婦上載的相片可見，她曾經與滯留在機場5天的11名阿聯酋航班旅客相遇。她的帖文更滿心歡喜地指，「他們能衝出一條入境門的話，我也能回家啦」。

記者聯絡到她的一名朋友，該名朋友指，劉婦到英國探親，6月13日乘英國航空航班來港，本欲前往珠海；劉婦來港機票早於半年前已經預訂，她不知道香港不許非港人入境，而購票網站也從未告知此事，她現時希望可以轉飛福州、南京等城市，但因現行政策下不准有人從香港轉機到內地，她最後只能滯留在機場。該朋友稱，老婦被要求返回英國，但其英國簽證已經到期，身上的錢亦不多。據了解，她堅持要轉機回內地。

早前有阿聯酋航班旅客滯留於機場內。（讀者提供）

傳染病專家促政府重新檢討轉機政策

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超醫生認為，該名婦人曾到英國，雖然當地疫情相對緩和，但每天確診數字仍高，根據衞生署資料，英國昨天單日新增1,380宗確診個案。他擔心該婦人如果染有新冠病毒，可能傳播病毒予他人，「佢會使用公共設施，包括洗手間，進食時無戴口罩，都有一定風險。」他指一旦把病毒傳予機場員工，職員不知不覺間把病毒帶入社區，恐造成本地爆發。

梁子超批評當局處理方式增加機場內的交叉感染風險，建議政府重新檢討轉機的政策，「要諗點樣處理滯留者，可能航班會被取消，又或者旅客證件有問題，間中都可能會有滯留情況。」他呼籲政府考慮限制高風險地區人士在港轉機，若未能解決現行轉機問題，應暫停所有轉機服務。

梁子超認為，港府倘未能解決現行轉機問題，應暫停所有轉機服務。 (資料圖片)

機管局：航空公司須安排旅客返回出發地

記者向機場管理局查詢截至今日有多少名內地旅客滯留香港機場，以及相關的情況，包括滯留時間、機管局處理方式等，機管局回覆時僅指，對於滯留機場旅客，機管局會安排隔離區域避免與其它旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。機管局已向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。