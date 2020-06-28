內地婦滯機場逾兩周無要求入境　食衞局：無病徵、強制檢疫不適用

《香港01》昨（27日）率先揭發一名英國抵港的內地婦欲轉機返內地不果，留在機場禁區至今16日，據了解她不接受航空公司提出返回英國的建議，堅持要轉機返內地，亦無要求入境本港。同時期有10名於6月20日從杜拜抵港欲轉機人士面臨相同處境，他們稍早被衞生署安排送往檢疫中心隔離及接受檢測。 食物及衞生局回覆查詢時解釋兩者安排的差異，指由於該10名旅客曾與確診者同機，列作密切接觸者，故需強制檢疫；而英國抵港的婦人並非懷疑感染新型冠狀病毒病、出現病徵或屬於確診病者的緊密接觸者，強制檢疫措施並不適用。 惟食衞局的最新回覆推翻衞生署的做法，該批10人旅客於6月20晚已抵港，同機26名患者於6月22日確診，惟當局一直未將滯留的旅客列作密切接觸者，至傳媒揭發事件方於6月24日將旅客接往隔離檢疫。

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因應新型肺炎疫情影響，香港機場自6月初雖逐步開放轉機服務，惟機場管理局言明未包括往來內地的航班。連日有來自海外的旅客抵港欲轉機到內地被拒，有人不肯原機遣返，故滯留在機場多日。其中包括1名由英國抵港的內地婦，以及10名由杜拜抵港的旅客。

杜拜的旅客所乘坐的EK380於6月20晚抵港，同機有26名巴基斯坦裔港人返港後確診。事隔4日，衞生署6月24日安排他們入住檢疫中心隔離並接受新冠病毒檢測。

過境旅客有病徵或懷疑染疫 才需接受強制檢

就上述兩批旅客的檢疫安排有差別，食物衞生局回覆查詢時稱，強制檢疫機制只適用於入境香港的旅客而不適用於過境旅客，除非有關過境旅客於在港期間懷疑感染新型冠狀病毒病、出現病徵或屬於確診病者的緊密接觸者。

食衞局續指，較早前有十名滯留機場的過境旅客，獲確認屬於新型冠狀病毒病確診者的緊密接觸者而須接受強制檢疫。至於英國抵港的老婦劉麗娜是過境旅客，並非懷疑感染新型冠狀病毒病、出現病徵或屬於確診病者的緊密接觸者，強制檢疫措施並不適用。

食衞局又稱，航空公司有責任在容許過境旅客登機前，檢查並確保旅客符合入境條件及能夠轉機到達目的地，而如果旅客因各種原因未能轉機，航空公司亦有責任將旅客載回原地。

衞生署於杜拜同機患者確診後 事隔兩日待事件曝光才將旅客隔離

食衞局的最新說法推翻衞生署的做法，該批10人旅客於6月20晚已抵港，同機26名患者於6月22日確診，惟當局一直未將滯留的旅客列作密切接觸者，送往隔離檢疫，直至傳媒6月24日揭發事件，方於同日將旅客接往隔離檢疫。