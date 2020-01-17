【新界東北】鬼屋丟空13年終動工清拆　新世界：正申請原址換地

灰白的外牆，空蕩的屋子，在上水烏鴉落陽，有多幢洋房過去13年來一直丟空，由於環境陰森杳無人迹，附近村民一直稱之為「鬼屋」。 記者發現，隨着新界東北工程上馬，「鬼屋」近月終於圍上封板，開展清拆工程，意味「地標」即將消失。「鬼屋」業主新世界回覆查詢時表示，已於2016年就相關地皮申請「原址換地」，現正等待政府回應，目前並沒有具體發展計劃。

位於上水烏鴉落陽的「鬼屋」，近月終於開展清拆工程。（歐嘉樂攝）

在上水烏鴉落陽石湖新村附近，有多排的泥水洋房，每幢只有兩至三層高，外牆無裝修或鋪磚，只得灰白的泥水。洋房被鐵絲網包圍，17座洋房整齊排列，但建完後就丟空至今，雜草叢生，猶如「鬼屋」。

早於2002年，新世界以3億元購下現址逾35萬呎地。新世界冀建更大規模的住宅項目，惟遭城規會申請拒絕，最終項目2005年起動工，建成丟空至今的低密度「鬼屋」。雖然屋宇署2006年已批出入伙紙，但房子一直無出租或發售，冷清地存在了13年。

十月初動工拆屋

直至去年約十月初起，洋房的玻璃被打爛，有工人開始動工，後來更用大型機器拆屋，石泥牆身碎片散滿一地。「我哋初頭以為裝修，以為（鬼屋）擺咗十幾年終於開始賣，後來先知要成棟拆走。」附近村民林先生說。

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石湖新村街坊組代表林先生質疑，新世界拆樓是為「原址換地」鋪路。（歐嘉樂攝） 質疑刻意保留不賣 地皮當年只准以0.4倍地積比發展，最終建成現時的低密度洋房。翌年政府年宣佈將新界東北發展區納入「十大基建」之一，之後啟動研究。大綱圖後來出爐，「鬼屋」的地皮，除了一部份將作居屋用途外，其餘恰恰被劃作私樓用途。在新規劃下，搖成一變，地皮就能以最高5至6倍地積比作高密度住宅發展。 由收地到建屋，在旁生活的村民一直見證一切。洋房建好了卻不賣，他們起初都感到奇怪。後來政府公佈規劃大綱圖，地皮日後可建私人高層住宅項目，對比現時的地積比，價值頓時升多倍。林先生質疑：「我哋懷疑政府同發展商係咪有曬共識，或者內部溝通好曬⋯⋯之後先話畀香港市民聽。」

擬欲為原址換地鋪路

新界東北即將上馬，未來附近村民或要搬走，但早年政府推出「原址換地」，於是發展商或可以不用離場。若現址被規劃作私人發展，並符合條件，就能申請換地自行發展。在前期工程範圍中，恒地近年已在時限內，完成兩宗「原址換地」交易。

雖然政府尚未公布餘下工程的「原址換地」申請，但新世界已開始拆樓，林先生質疑，新世界拆樓是為「原址換地」鋪路。

新界東北發展，鬼屋丟空13年終動工清拆。（歐嘉樂攝）

新世界：建築物現況不理想 未有發展計劃

新世界回覆查詢承認，他們曾於2016年就烏鴉落陽地皮申請「原址換地」，但集團仍正等待政府回應，目前並沒有具體發展計劃。

新世界又指，有關建築物的現況並不理想，故去年底獲得屋宇署的拆卸工程施工同意書後，於地盤外圍興建圍板，逐步清拆有關建築物。