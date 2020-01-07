【新界東北】古洞北村民請願　促區議會設工作小組集中處理爭議

新界東北發展如箭在弦，古洞北村民聯盟今日（7日）趁北區區議會開會到場請願，要求成立「鄉郊及土地發展」工作小組。聯盟發言人指，區內現時有6成村民未獲安置，及有約4000隻動物仍未有去向，促區議會關注新界東北發展。

古洞北村民聯盟早前曾發公開信，批評政府未能安置區內的村民、農夫及動物。（資料圖片）

古洞北村民聯盟約20人，今日到北區區議會請願，要求就新界東北發展成立「鄉郊及土地發展」工作小組。北區區議會主席羅庭德同意在房屋發展委員會下成立有關的工作小組，並承諾會處理保護動物議題。

古洞北村民聯盟發言人稱，現時有6成村民未安置、約4000隻動物未有處理，亦有人因憂慮安置問題而服用精神科藥物。粉嶺北馬屎埔村民區晞旻亦批評政府的復耕安排，斥只提供5塊官地予超過30名農民，加上位置偏僻，不僅不適合耕種，亦難以耕住合一。她又稱，甚至有農夫對政策不知情，及於未有諮詢下被迫遷。

古洞北村民聯盟早前曾就發展計劃發向政府發公開信，強調即使自以為「高牆」的政府，認為村民發聲僅「以卵擊石」，他們也會繼續這樣做，又指香港人對自由民由、人權法治、公平公義的渴求，不會因為政府打壓、社會不公而怯懦。